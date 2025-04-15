Arda Güler Fenerbahçe dönemindeki gibi Real Madrid'den de ayrılıyor: 60 milyon Euroluk transfer duyuruldu!

Arda Güler Fenerbahçe'den sonra Real Madrid'de de sansasyonel bir transfere hazırlanıyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e ciddi bir bonservis bedeliyle transfer olan Arda Güler; an itibarıyla piyasadaki değerini katlamak üzere, zira transferde büyük bir yarış var.

Arda Güler'in Fenerbahçe'den sonraki Real Madrid süreci de sürpriz bir transferi barındıracak gibi duruyor. Arda Güler Real Madrid'de yeterince forma süresi bulamazken, aynı Fenerbahçe döneminde olduğu gibi flaş bir transfer hikâyesi ortaya çıkıyor. Milli yıldız; o zamanlarda Fenerbahçe'de düzenli oynamazken Real Madrid ve Barcelona'nın transfer listesine girmişti, bugün gelinen noktadaysa bu sefer de Arsenal ve Manchester United Arda Güler için ciddi bir transfer operasyonu yürütüyor.

ARDA GÜLER İÇİN FENERBAHÇE'DEN SONRA REAL MADRID AYRILIĞI VE SANSASYONEL TRANSFER SÜRECİ

Arda Güler, Real Madrid'de düzenli oynamıyor olmasına rağmen aynı Fenerbahçe dönemindeki gibi flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertli ekipte Jorge Jesus tarafından yedek bırakılan Arda Güler'e, Real Madrid ve Barcelona talip olmuştu. Bugün itibarıyla ise tarih adeta tekerrür etti ve yine ünlü bir hoca tarafından yedek bırakılan Arda Güler'e, aynı ligdeki iki büyük takım talip oldu! Milli yıldız için İspanya devleri sürecinden sonra şimdi de İngiltere devleri hikâyesi gündemde.

ARDA GÜLER İÇİN 60 MİLYON EUROLUK TRANSFER TEKLİFİ

Arda Güler için geçtiğimiz günlerde Arsenal'den 40 milyon Euro teklif gelmiş ama Real Madrid kabul etmemişti. Akabinde ise İspanyol basını sürpriz bir hamleyi duyurdu ve Manchester United'ın Arda Güler için 60 milyon Euro ile nabız yokladığını belirtti. Haberde Real Madrid'in satış için acele etmediği özellikle vurgulanırken, ayrıca da İspanyol devinin bu meblağlarda bir transfer sürecine yaza doğru onay vereceği ifade edildi.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRID SÜRECİ

Carlo Ancelotti tarafından çok sık yedek bırakılan ve daha çok A Milli Takım formasıyla başarılar yakaladıktan sonra Real Madrid tarafından süre tanınan Arda Güler, bu sezon İspanyol deviyle 34 maça çıktı ve 3 gol ile 7 asistlik katkı sağladı.