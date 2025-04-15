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 | Suat Vilgen

Osimhen'in Galatasaray'da kalmasına tek engel Fenerbahçe! "Kalırım ama..."

Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar Galatasaray'a sezon sonu veda edeceği şeklinde yorumlanan Victor Osimhen'in yönetime kalmak için tek bir şart sunduğu ortaya çıktı. Ancak bu engelin aşılması Fenerbahçe'ye bağlı! İşte detaylar...

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Osimhen'in Galatasaray'da kalmasına tek engel Fenerbahçe!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 09:57

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan devi Napoli'den sansasyonel bir şekilde transfer ettiği Victor Osimhen'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Oyuncunun bonservisinin alınması için Napoli'ye 66 milyon euro ödemesi gereken Galatasaray, bu parayı toplamak için kaynak arayışını sürdürüyor. Ancak bu noktada tek sorun para da değil. Njeryalı golcünün sarı-kırmızılı kulüpte kalmak için yönetime tek bir şart koştuğu ortaya çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞARTI

Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Nijeryalı futbolcunun transferindeki son gelişmeleri değerlendirirken çarpıcı detaylar paylaştı. Tüzemen, sarı-kırmızılı yönetimin Osimhem'i transfer etmek için bütçe ayarlaması yaptığını ancak bu para temin edilse bile yıldız oyuncunun kalmak için tek bir şart sunduğunu belirtti.
Tüzemen açıklamasında "Galatasaray, Osimhen'i transfer etmek için her türlü bütçenin planlamasını yaptı. Bu bilgiler de Osimhen'e bire bir aktarıldı. Osimhen Galatasaray'da çok mutlu ama kalmak için tek bir şartı var. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi" dedi.

Osimhen'in Galatasaray'da kalmasına tek engel Fenerbahçe! "Kalırım ama..."

HER ŞEY FENERBAHÇE'YE BAĞLI

Osimhen'in bu şartınının karşılanması için Galatasaray'ın ligi şampiyon olarak noktalaması gerekiyor. Tüzemen'in iddiasına göre ligde geride kalan 29 hafta sonunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı takım, bu yarışı sezon sonunda önde tamamlarsa Osimhen de takımda kalacak. Ancak şampiyonluğu kazanan takımın Devler Ligi'ne doğrudan gideceği lig sonunda, ipi göğüsleyen taraf Fenerbahçe olursa, bu Osimhen için de ayrılık anlamına gelecek.

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OSIMHEN NE DEMİŞTİ?

Osimhen'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Galatasaray'ı sonsuza kadar kalbimde taşıyacağım" ifadelerini kullanmış, bu sözler, veda gibi algılanmıştı. Yıldız futbolcunun adı başta Manchester Uİnited ve Juventus olmak üzere Avrupa'nın birçok büyük kulübü ile anılıyor. Arap kulüpleri de Nijeryalı yıldızı yakın takipte.

Sıkça Sorulan Sorular

OSIMHEN MASKESİ KAÇ TL?
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Ekim 2021'de Serie A'da Napoli forması giyerken Inter ile oynadıkları maçta şu an Fenerbahçe forması giyen Skriniar ile çarpıştıktan sonra yüz ameliyatı geçirdi. Osimhen, sakatlığını atlattığından bu yana yüzünü korumak için "karbon fiber" maske kullanıyor. Osimhen ile özdeşleşen maske birçok Galatasaraylı taraftar tarafından da kullanılmaya başlandı. GS Store mağazaları Nisan 2025 itibarıyla Osimhen maskesini 349 TL'den satıyor.
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