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Editor
 | Burak Ayaydın

Mauro Icardi transferi gerçekleşiyor: Galatasaray yönetimi şaşkın!

Mauro Icardi Galatasaray'dan ayrılmaya karar verdi. Galatasaray yönetimiyle görüşen Mauro Icardi, transfer olmak istediğini söyledi ve yönetimden kolaylık istedi. İşte Arjantin basınının duyurduğu flaş gelişmenin tüm ayrıntıları.

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Mauro Icardi transferi gerçekleşiyor: Galatasaray yönetimi şaşkın!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 16:55

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transfer isteği gündeme bomba gibi düştü. Arjantin basınının haberine göre Galatasaray yönetimiyle görüşen Mauro Icardi, ülkesine transfer olmak istediğini söyledi ve izin istedi.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ailesine yakın olmak amacıyla transfer isteğinde bulundu. 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan yıldız hücumcu, sarı kırmızılı yönetimle sürpriz bir görüşme yaptı ve artık Türkiye'de devam etmek istemediğini belirtti.

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI BU SEZON NELER YAPTI?

Sarı kırmızılı formayı sakatlığı sebebiyle bu yıl çok fazla giyemeyen Arjantinli, toplamda 14 maça çıktı ve 6 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

Mauro Icardi transferi gerçekleşiyor: Galatasaray yönetimi şaşkın!

Sıkça Sorulan Sorular

ICARDI GALATASARAY'A NEREDEN GELMİŞTİ?
32 yaşındaki hücumcu, PSG'den transfer edilmişti.
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#Galatasaray Transferleri
#Spor
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