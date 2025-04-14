Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'dan sol bek kararı: Oysaki Eren Elmalı yeni transfer edilmişti!

Galatasaray'da Eren Elmalı transferinden sonra sol bekle ilgili flaş bir karar alındı. Eren Elmalı'yı ara transfer döneminde kadrosuna katan Galatasaray, Ismail Jakobs ile yolları ayırmak ve üst düzey bir sol bek ile anlaşmak istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'dan sol bek kararı: Oysaki Eren Elmalı yeni transfer edilmişti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 13:23

Galatasaray'da Eren Elmalı transferi sonrasında sol bek için Ismail Jakobs kritiği yapıldı. Ismail Jakobs'un sürecinden memnun olmayan Galatasaray, Eren Elmalı'yı kadroda tutmak ve Jakobs ile yolları ayırarak üst düzey bir takviye yapmak istiyor.

GALATASARAY'DA EREN ELMALI VE ISMAIL JAKOBS HARİCİNDE YENİ TRANSFER PLANI

Eren Elmalı'nın performansından memnun olan Galatasaray, Ismail Jakobs'ta ise aradığını bulamadı ve 25 yaşındaki sol beki kiraladığına pişman oldu. Senegalli oyuncuda zorunlu satın alma opsiyonunu da kullanacak olan Aslan, akabindeki süreçte ise Ismail Jakobs ile yolları ayırmak ve o bütçe ile üst düzey bir sol bek transfer etmek istiyor. Halihazırda kadroda bulunan Eren Elmalı ile rekabeti artıracak bir isimle anlaşmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, bek konusunda artık daha fazla hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'dan sol bek kararı: Oysaki Eren Elmalı yeni transfer edilmişti!

GALATASARAY'DA BEK KRİZİ

Sacha Boey'in ayrılığından bu yana bek takviyelerinde hatalar yapan ve Okan Buruk'u stratejik olarak zor durumda bırakan yönetim, ara transferdeki Eren Elmalı hamlesiyle başarılı hocanın elini biraz rahatlatmıştı. Bu süreci daha da opsiyonel hale getirmek isteyen Galatasaray, gelecek yaz dönemiyle birlikte Ismail Jakobs ile yolları ayırmak ve yeni bir yıldız bek almak amacıyla menajerlerle temaslara başladı.

Galatasaray'dan sol bek kararı: Oysaki Eren Elmalı yeni transfer edilmişti!

ISMAIL JAKOBS'UN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 19 maça çıkan ve 1303 dakika sahada kalan Ismail Jakobs, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

EREN ELMALI GALATASARAY'DA KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Aslan'a yeni katılan 24 yaşındaki sol bek, sarı kırmızılı takım ile şu ana kadar 9 mücadelede yer aldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray için çarpıcı İlkay Gündoğan gelişmesi! Bir yıllık imza açıklaması
Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transferi resmen duyurdular
ETİKETLER
#sol bek
#eren elmalı
#Galatasaray Transferleri
#Ismail Jakobs
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.