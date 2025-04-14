Galatasaray'dan sol bek kararı: Oysaki Eren Elmalı yeni transfer edilmişti!

Galatasaray'da Eren Elmalı transferinden sonra sol bekle ilgili flaş bir karar alındı. Eren Elmalı'yı ara transfer döneminde kadrosuna katan Galatasaray, Ismail Jakobs ile yolları ayırmak ve üst düzey bir sol bek ile anlaşmak istiyor.

Galatasaray'da Eren Elmalı transferi sonrasında sol bek için Ismail Jakobs kritiği yapıldı. Ismail Jakobs'un sürecinden memnun olmayan Galatasaray, Eren Elmalı'yı kadroda tutmak ve Jakobs ile yolları ayırarak üst düzey bir takviye yapmak istiyor.

GALATASARAY'DA EREN ELMALI VE ISMAIL JAKOBS HARİCİNDE YENİ TRANSFER PLANI

Eren Elmalı'nın performansından memnun olan Galatasaray, Ismail Jakobs'ta ise aradığını bulamadı ve 25 yaşındaki sol beki kiraladığına pişman oldu. Senegalli oyuncuda zorunlu satın alma opsiyonunu da kullanacak olan Aslan, akabindeki süreçte ise Ismail Jakobs ile yolları ayırmak ve o bütçe ile üst düzey bir sol bek transfer etmek istiyor. Halihazırda kadroda bulunan Eren Elmalı ile rekabeti artıracak bir isimle anlaşmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, bek konusunda artık daha fazla hata yapmak istemiyor.

GALATASARAY'DA BEK KRİZİ

Sacha Boey'in ayrılığından bu yana bek takviyelerinde hatalar yapan ve Okan Buruk'u stratejik olarak zor durumda bırakan yönetim, ara transferdeki Eren Elmalı hamlesiyle başarılı hocanın elini biraz rahatlatmıştı. Bu süreci daha da opsiyonel hale getirmek isteyen Galatasaray, gelecek yaz dönemiyle birlikte Ismail Jakobs ile yolları ayırmak ve yeni bir yıldız bek almak amacıyla menajerlerle temaslara başladı.

ISMAIL JAKOBS'UN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 19 maça çıkan ve 1303 dakika sahada kalan Ismail Jakobs, 1 asistlik katkı sağlamıştı.