Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam: Beşiktaş'tan sürpriz transfer!

Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor'dan sonra şimdi de Beşiktaş devreye girdi. Trabzonspor'dan yurt dışına transfer olan Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'ın hamlesiyle birlikte yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları.

Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor'un adı geçerken şimdi de Beşiktaş gelişmesi yaşandı. Trabzonspor sonrasında yurt dışında inişli çıkışlı performanslar gösteren Yusuf Yazıcı, Yunan basınının haberine göre an itibarıyla Beşiktaş ihtimaline olumlu yaklaştı ve Süper Lig'e dönmeye hazır olduğunu belirtti.

YUSUF YAZICI TRANSFERİNDE TRABZONSPOR'DAN SONRA BEŞİKTAŞ SÜRECİ

Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkla geçen sezonunda Trabzonspor'dan sonra şimdi de Beşiktaş devreye girdi ve yıldız futbolcunun menajeriyle ön anlaşmaya vardı. Halihazırda Süper Lig'e dönmeyi ciddi anlamda düşünen Yusuf Yazıcı, an itibarıyla Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş formasıyla Türkiye'de mücadele etmeye hazırlanıyor! Olympiakos'un şampiyon olduğu bu sezonda sadece 1 maç oynayabilen ve uzun zamandır sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı, menajeri aracılığıyla başlatılan transfer görüşmelerine olumlu yaklaştı ve geri dönüş için gelecek yaz döneminin makul olacağını ifade etti.

YUSUF YAZICI'NIN SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Yunanistan ekibi Olympiakos ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı, an itibarıyla Beşiktaş projesine yeşil ışık yaktı ve sürecin ilerlemesini beklemeye başladı. Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, milli yıldızı oyunun merkezinde görmek istiyor ve bu karardan hareketle de transferde adım adım ilerliyor.

YUSUF YAZICI 2019'DA YURT DIŞINA TRANSFER OLMUŞTU

Trabzonspor'daki başarılı performansının ardından 18.5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, 2019 yazından bu yana yurt dışında forma giyiyor. Yetenekli futbolcu bu dönemde; Lille, CSKA Moskova ve Olympiakos gibi ekiplerde oynadı. Son olarak da Rus ekibi CSKA, Yusuf Yazıcı'yı kalıcı olarak transfer etmek istemiş ama bonservisinin bulunduğu Lille ile anlaşamamıştı.

OLYMPIAKOS'UN YUSUF YAZICI'YA KOLAYLIK SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Sakatlığı sebebiyle tüm sezonda sadece 1 maça çıkan Yusuf'a, Yunan ekibi tarafından transferde kolaylık sağlanacağı düşünülüyor.