Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam: Beşiktaş'tan sürpriz transfer!

Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor'dan sonra şimdi de Beşiktaş devreye girdi. Trabzonspor'dan yurt dışına transfer olan Yusuf Yazıcı, Beşiktaş'ın hamlesiyle birlikte yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İşte flaş gelişmenin tüm ayrıntıları.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam: Beşiktaş'tan sürpriz transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 15:01
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 15:01

Yusuf Yazıcı transferi için Trabzonspor'un adı geçerken şimdi de Beşiktaş gelişmesi yaşandı. Trabzonspor sonrasında yurt dışında inişli çıkışlı performanslar gösteren Yusuf Yazıcı, Yunan basınının haberine göre an itibarıyla Beşiktaş ihtimaline olumlu yaklaştı ve Süper Lig'e dönmeye hazır olduğunu belirtti.

YUSUF YAZICI TRANSFERİNDE TRABZONSPOR'DAN SONRA BEŞİKTAŞ SÜRECİ

Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkla geçen sezonunda Trabzonspor'dan sonra şimdi de Beşiktaş devreye girdi ve yıldız futbolcunun menajeriyle ön anlaşmaya vardı. Halihazırda Süper Lig'e dönmeyi ciddi anlamda düşünen Yusuf Yazıcı, an itibarıyla Trabzonspor'dan sonra Beşiktaş formasıyla Türkiye'de mücadele etmeye hazırlanıyor! Olympiakos'un şampiyon olduğu bu sezonda sadece 1 maç oynayabilen ve uzun zamandır sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı, menajeri aracılığıyla başlatılan transfer görüşmelerine olumlu yaklaştı ve geri dönüş için gelecek yaz döneminin makul olacağını ifade etti.

Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam: Beşiktaş'tan sürpriz transfer!

YUSUF YAZICI'NIN SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Yunanistan ekibi Olympiakos ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı, an itibarıyla Beşiktaş projesine yeşil ışık yaktı ve sürecin ilerlemesini beklemeye başladı. Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, milli yıldızı oyunun merkezinde görmek istiyor ve bu karardan hareketle de transferde adım adım ilerliyor.

Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam: Beşiktaş'tan sürpriz transfer!

YUSUF YAZICI 2019'DA YURT DIŞINA TRANSFER OLMUŞTU

Trabzonspor'daki başarılı performansının ardından 18.5 milyon Euro bedelle Fransız ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, 2019 yazından bu yana yurt dışında forma giyiyor. Yetenekli futbolcu bu dönemde; Lille, CSKA Moskova ve Olympiakos gibi ekiplerde oynadı. Son olarak da Rus ekibi CSKA, Yusuf Yazıcı'yı kalıcı olarak transfer etmek istemiş ama bonservisinin bulunduğu Lille ile anlaşamamıştı.

Yusuf Yazıcı ile anlaşma tamam: Beşiktaş'tan sürpriz transfer!

OLYMPIAKOS'UN YUSUF YAZICI'YA KOLAYLIK SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Sakatlığı sebebiyle tüm sezonda sadece 1 maça çıkan Yusuf'a, Yunan ekibi tarafından transferde kolaylık sağlanacağı düşünülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

YUSUF YAZICI'NIN BONSERVİSİ NE KADAR?
Milli yıldızın güncel piyasa değeri 7 milyon Eurodur.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Transferi resmen duyurdular
Galatasaray'dan sol bek kararı: Oysaki Eren Elmalı yeni transfer edilmişti!
ETİKETLER
#trabzonspor
#trendyol süper lig
#yusuf yazıcı
#Beşiktaş Kadro
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.