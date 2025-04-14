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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer depremi: Serdal Adalı'nın yönetim krizi çok su kaldırır!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer sıkıntılı zamanlardan geçerken, Serdal Adalı da yönetimsel anlamda bir kriz yaşıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in performans tezatıyla birlikte, Serdal Adalı için de yolunda gitmeyen bir divan kurulu hikayesi gündemde.

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Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer depremi: Serdal Adalı'nın yönetim krizi çok su kaldırır!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 11:34

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer; büyük bir performans kaybı yaşarken, başkan Serdal Adalı için de yönetimsel süreç krize dönüşmüş durumda. Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş'ı günden güne güç kaybederken, Serdal Adalı da divan kurulunda yaşanan olaylardan sonra yönetimde dengeyi bulmaya çalışıyor.

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer depremi: Serdal Adalı'nın yönetim krizi çok su kaldırır!

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER VE SERDAL ADALI'NIN KRİZ DÖNEMİ

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki son 5 lig maçından 3'ünü kaybetti. Bu düşüş sürecinin üzerine bir de divan kurulunda Hasan Arat'ın fiziksel saldırıya uğraması, başkan Serdal Adalı için bambaşka bir dönemin başlangıcı oldu! Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk şansı kalmayan ve UEFA Avrupa Ligi ile Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden Beşiktaş, an itibarıyla büyük bir kriz döneminden geçiyor. Ole Gunnar Solskjaer'in performansı ilk geldiği günlerin tam aksi yönünde seyrederken, divan kurulunda yaşananlar ise sıkıntıları daha da aşılamaz hale getirmiş durumda.

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer depremi: Serdal Adalı'nın yönetim krizi çok su kaldırır!

BEŞİKTAŞ'TA SERDAL ADALI'NIN KAOS DÖNEMİ VE OLE GUNNAR SOLSKJAER KRİTİĞİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı; kaotik sürecin ortasında yönetimsel denge için birilerinin görevine son vermeye hazırlanırken, Ole Gunnar Solskjaer konusundaysa 'devam' kararı aldı. Beşiktaş yönetimindeki bazı isimlerle görüşmeler yapacak olan Serdar Adalı, kurulda yaşanan sıkıntıların ardından birtakım yaptırımlarda bulunacak ve suların durulmasıyla birlikte Norveçli hocayla gelecek sezon için özel bir görüşme gerçekleştirerek yeni hedefleri netleştirecek.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA NORVEÇLİ HOCADAN ÖNCE FATURA KİME KESİLECEK?
Yönetimde ayrılıklara hazırlanan Adalı, akabindeki süreçte ise kadrodaki pek çok futbolcuya veda edecek.
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#Serdal Adalı
#Beşiktaş Teknik Direktörü
#Ole Gunnar Solskjaer
#Spor
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