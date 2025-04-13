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 | Suat Vilgen

Hasan Arat yumruklu saldırı sonrası harekete geçti: Tevfik Yamantürk'e yaylım ateşi

Beşiktaş Divan Toplantısı'nda fiziki saldırıya uğrayan eski Başkan Hasan Arat, yaşananları hukuki zemine taşıyor. Arat'ın avukatı Altın Mimir, saldırı nedeniyle suçladığı Divan başkanı Tevik Yamantürk'ü sert sözlerle hedef aldı: "Alçakça eylem..."

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KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 13:55
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 14:14

Beşiktaş'ın 2025 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, yaşanan gerginlik nedeniyle yarıda kesilirken, toplantıya eski başkan Hasan Arat’a yapılan yumruklu damgasını vurmuştu. Arat’ın konuşma yaptığı sırada yaşanan fiziki müdahale sonrası, avukatı Altın Mimir tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı. Mimir, saldırının planlı ve organize olduğunu belirtirken, hukuki sürecin başlatıldığını ilan etti.

Hasan Arat yumruklu saldırı sonrası harekete geçti: Tevfik Yamantürk'e yaylım ateşi

“NE İDİĞİ BELİRSİZ”

Altın Mimir, Hasan Arat’ın divan kurulunda gerçekleri açıklamak istediğini, ancak fiziki ve sözlü saldırıya uğradığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Hasan Arat’a 17. sırada konuşma hakkı verilmiş olup bu süre zarfında her türlü çirkin saldırılara maruz bırakılmıştır. [...] Ne var ki kürsüye çıktığı ilk an itibarıyla, bulunduğu konumun idrakinde olmayan Tevfik Yamantürk olmak üzere ne idiği belirsiz [...] bir grup tarafından organize ve planlı bir şekilde sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır.”

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Yamantürk’ün korumaları olduğunu öne süren Mimir, “Belli ki Tevfik Yamantürk, Sayın Hasan Arat’ın gerçekleri açıklamasından rahatsızlık duyduğu için kendisi ve adamlarıyla bunun önüne geçmek istemiştir.” ifadelerini kullandı.

Hasan Arat yumruklu saldırı sonrası harekete geçti: Tevfik Yamantürk'e yaylım ateşi
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“KARANLIKTA İŞ TUTANLAR”

Açıklamasında olayın sadece Arat’a değil, tüm Beşiktaş camiasına yapıldığını vurgulayan Altın Mimir, toplantı ortamını ağır sözlerle eleştirdi:
“Toplantı atmosferi bir ‘divan’ olmaktan çıkmış, hainliğin gölgesinde şekillenmiştir. Masanın etrafında oturan bazı figürlerin rolü ise tarih ve vicdan önünde çoktan yazılmıştır.”

Arat’ın şiddete şiddetle değil, hukukla karşılık vereceğini belirten Mimir, olayın arkasında “karanlıkta iş tutan odaklar” olduğunu söyledi.

Hasan Arat yumruklu saldırı sonrası harekete geçti: Tevfik Yamantürk'e yaylım ateşi
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YAMANTÜRK'E İSTİFA DAVETİ

Altın Mimir, divan başkanı Tevfik Yamantürk’ün derhal görevinden ayrılması gerektiğini belirtti ve şu çağrıda bulundu: “Müvekkilimin herhangi bir mecrada veremeyeceği tek bir hesabı bulunmamakta olup, bulunduğu konumun hakkını veremeyen Tevfik Yamantürk’ün derhal istifa etmesi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Disiplin Kurulunun da derhal bu şahıs hakkında ihraç kararı vermesi gerekmektedir.”

Açıklamada ayrıca, “Bu saldırı sadece müvekkil Sayın Hasan Arat’a değil, tüm Beşiktaş camiasına yapılmış bir saldırı olup mevcut yönetim kurulunu derhal göreve çağırıyor ve gerekli işlemleri başlatmalarını bekliyoruz.” denildi.


ETİKETLER
#hasan arat
#hasan arat
#divan kurulu
#divan kurulu
#Tevfik Yamantürk
#Yumurklu Saldırı
#beşiktaş jimnastik kulübü
#Spor
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