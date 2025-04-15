Ali Koç Jose Mourinho'ya tazminat ödemeyecek: Fenerbahçe'de 'B Planı' devreye girdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho konusunda sürpriz bir karar aldı. Real Madrid ile adı geçen Jose Mourinho'ya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan onay çıkacak ve tazminat süreci beklenenden farklı şekilde ilerletilecek.

Fenerbahçe'de Ali Koç tarafından Jose Mourinho için kritik bir eylem planı yapıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun performansının soru işaretlerine sebep olduğu dönemde Real Madrid'in Portekizli hocaya olan ilgisinden memnun olan Ali Koç, tazminatsız çıkış yolu olarak ayrılığın önünü açmaya karar verdi.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ'TAN JOSE MOURINHO İÇİN 'AYRILIK' KARARI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Jose Mourinho ile ayrılık konusundan emin olmazken, İspanyol basınının duyurduğu Real Madrid gelişmesi yönetimdeki fikirleri değiştirdi! Halihazırda Real Madrid'in bir hamle yapma ihtimaliyle birlikte Jose Mourinho'nun gidişine izin verecek olan Ali Koç, tazminat ödemekten kurtulmakla kalmayacak ve yeni bir projenin de önünü açmış olacak. Esasen ise Mourinho'nun performansındaki soru işaretlerinden dolayı 'tazminatsız ayrılık' fırsatını kaçırmak istemeyen Ali Koç, Real Madrid süreciyle birlikte genel olarak da hocaya 'isterse gidebilir' mesajını vermek istiyor.

REAL MADRID JOSE MOURINHO İLE İLGİLENİYOR

Carlo Ancelotti ile vedalaşmaya hazırlanan Real Madrid, Xabi Alonso gibi genç isimlere yönelmeden önce geçiş sürecinde eski hocası Jose Mourinho'ya şans vermek istiyor. Portekizli teknik adamın deneyimiyle doğru bir geçiş planlaması kurgulamak isteyen Real Madrid, daha sonraki süreçte ise Xabi Alonso ya da Zinedine Zidane gibi isimlere yönelecek.

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DE NEDEN TARTIŞMA KONUSU OLDU?

UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Jose Mourinho Fenerbahçe'si, Trendyol Süper Lig'de ise lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer bulabildi. Bu süreçlerden hareketle eleştirilen Portekizli, Real Madrid kritiğiyle birlikte gözden çıkarılacak gibi görülüyor.