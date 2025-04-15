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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın yıldızına İtalyan kancası: Ciro Immobile ile Rafa Silva aynı takıma transfer oluyor!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ayrılığı beklenirken, Rafa Silva için de sürpriz şekilde Inter devreye girdi. Ciro Immobile'nin Inter'e gidebileceği söylenen süreçlerden sonra şimdi de Rafa Silva için nabız yoklayan İtalyan devi, Beşiktaş ile anlaşarak flaş transferi hızlıca bitirmek istiyor.

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Beşiktaş'ın yıldızına İtalyan kancası: Ciro Immobile ile Rafa Silva aynı takıma transfer oluyor!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 11:05

Beşiktaş'ta Ciro Immobile'den sonra Rafa Silva transferi de yine Inter ile birlikte gündeme geldi. İtalyan basını Inter'in Rafa Silva'yı transfer etmek istediğini duyururken, daha önce de Beşiktaşlı Ciro Immobile ve mavi siyahlılar birlikte anılmıştı.

BEŞİKTAŞLI CIRO IMMOBILE VE RAFA SILVA INTER'E TRANSFER OLABİLİR

Beşiktaş'a İtalya'dan sansasyonel bir haber geldi! Duyuruya göre Inter, Ciro Immobile'den sonra Rafa Silva'yı da yakın takibe aldı ve sürpriz transfer için ön araştırmalara başladı. Halihazırda Ciro Immobile ayrılığına olumlu bakan Beşiktaş yönetiminin, Rafa Silva konusunda nasıl bir karar vereceği çok merak ediliyor. Esasen ise Portekizli yıldız, şu ana kadar gösterdiği performansıyla Beşiktaşlı taraftarların gönlünü kazanmış durumdaydı.

Beşiktaş'ın yıldızına İtalyan kancası: Ciro Immobile ile Rafa Silva aynı takıma transfer oluyor!

RAFA SILVA İÇİN BEŞİKTAŞ'TAN INTER'E TRANSFER SÜRECİ

Kariyeri tam anlamıyla gerçek potansiyelini yansıtmayan Rafa Silva, an itibarıyla futbolculuk dönemindeki en büyük transfer hikâyesiyle anıldı. İtalyan basınının haberine göre Inter sürecine olumlu yaklaşan Rafa Silva, Beşiktaş'ın transfere onay vermesiyle birlikte İtalya'da forma giymeye sıcak yaklaşıyor. Diğer yandan Ciro Immobile'nin de kariyerinin son imzasını ülkesinde Inter'e atması beklenen süreç, iki yıldızın aynı anda Çizme'nin yolunu tutmasıyla son bulacak gibi görülüyor.

Beşiktaş'ın yıldızına İtalyan kancası: Ciro Immobile ile Rafa Silva aynı takıma transfer oluyor!

RAFA SILVA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Oyun aklıyla ve hızlı çıkışlarıyla Beşiktaş adına sezonun en etkili isimlerinden olan Rafa Silva, şu ana kadar Kartal için 42 maça çıktı ve 14 gol ile 11 asistlik önemli bir katkı sağladı. Son olarak da 2027 yazına kadar Beşiktaş ile sözleşmesi bulunan Rafa Silva'nın, güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

RAFA SILVA KARİYERİNDE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Portekizli yıldız; şu ana kadar Feirense, Braga ve Benfica formaları giymişti.
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