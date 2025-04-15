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 | Burak Ayaydın

Fatih Tekke Galatasaray'ın yıldızını istiyor: Trabzonspor'dan sürpriz transfer!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaraylı Yusuf Demir'in transferine onay verdi. Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir için son bir şans vermek isteyen Fatih Tekke, genç futbolcunun Trabzonspor'a çok faydalı olacağını düşünüyor.

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Fatih Tekke Galatasaray'ın yıldızını istiyor: Trabzonspor'dan sürpriz transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 16:48

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin isteğiyle Galatasaraylı Yusuf Demir transferi gündeme alındı. Trabzonspor'un yeni sezon planlamalarını yürüten Fatih Tekke, Galatasaray'da gözden çıkarılan Yusuf Demir'in çok etkili bir hamle olacağına inanıyor. Kritik süreçten hareketle, Trabzonspor ve Yusuf Demir'in menajeri arasında ilk temaslar resmen başladı.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'NİN TRANSFER HEDEFİ GALATASARAYLI YUSUF DEMİR

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaraylı Yusuf Demir transferi için yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'da kalma ihtimali olmayan Yusuf Demir için 'ivedi hareket edilmeli' diyen Fatih Tekke, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun Trabzonspor formasıyla gerçek potansiyelini bulacağını düşünüyor. Galatasaray'da Okan Buruk tarafından çok fazla şans verilmeyen ve sözleşmesinin de son yılına yaklaşan Yusuf Demir, menajerler aracılığıyla başlatılan transfer sürecine olumlu yaklaştı ve Trabzonspor'da oynamak istediğini ifade etti.

Fatih Tekke Galatasaray'ın yıldızını istiyor: Trabzonspor'dan sürpriz transfer!

FATİH TEKKE'NİN İSTEDİĞİ YUSUF DEMİR'DE SIKINTILI SÜREÇLER

Yusuf Demir, genç yaşta dikkatleri üzerine çekmiş ve Barcelona tarafından kiralanmıştı. Akabindeki süreçte ise bekleneni veremeyen Yusuf Demir, fırsat transferi olarak Galatasaray tarafından kadroya katılmıştı. Ardından ise Türkiye'de de bir türlü gerçek potansiyelini yansıtamayan genç kanat, Okan Buruk tarafından 'gönderilecekler' listesine eklenmişti. An itibarıyla gelinen noktada ise gelecek yaz itibarıyla Trabzonspor ile Galatasaray'ın anlaşması ve Yusuf Demir'in Karadeniz ekibine transfer olması bekleniyor.

Fatih Tekke Galatasaray'ın yıldızını istiyor: Trabzonspor'dan sürpriz transfer!

YUSUF DEMİR'İN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 14 maça çıkan genç yetenek, 324 dakika sahada kalabilmiş ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

YUSUF DEMİR'İN BONSERVİSİ NE KADAR?
Genç kanatın güncel piyasa değeri 2.2 milyon Eurodur.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#yusuf demir
#fatih tekke
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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