Galatasaray'da Alvaro Morata'dan bahis açıklaması:

Galatasaraylı Alvaro Morata, İtalya'daki bahis iddialarında adının geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Instagram'da hikâye paylaşımı yapan Alvaro Morata, tüm iddiaları yalanladı ve hiçbir şey bilmediğini söyledi.

ALVARO MORATA'DAN BAHİS AÇIKLAMASI

"Hakkımda çıkan bilgileri gördüm ve şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki; söz konusu yıllarda Fagioli'ye yardımcı olduğum tek şey, bir arkadaş ve ondan daha deneyimli bir kişi olarak kariyeri hakkında ona tavsiyelerde bulunmak oldu. Durumu hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Nicolo'yu çok seviyorum ve umarım en kısa zamanda tüm hatalarını düzeltir. Ancak onun durumuyla hiçbir ilgim yok ve sizden yalan veya yanlış haber yaymamanızı rica ediyorum. Tekrar ediyorum, ortaya çıkan bilgilerin tamamını reddediyorum çünkü hepsi yanlış. Teşekkür ederim."