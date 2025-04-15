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 | Burak Ayaydın

FIFA'dan Türk hakemlere ağır karar! Türkiye Futbol Federasyonu ne yapacak?

FIFA'dan Türk hakemlerle ilgili flaş bir hamle geldi. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda görev alacak hakemlerin duyurulduğu listede, hiç Türk hakem yer almadı. Adeta acı bir karne olan duyuru, Türkiye Futbol Federasyonu'nun nasıl bir yol izleyeceğini ayrıca merak ettirdi.

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FIFA'dan Türk hakemlere ağır karar! Türkiye Futbol Federasyonu ne yapacak?
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 12:42

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakem listesinde hiç Türk isim yer almadı. Tam 41 ülkeden katılımın olacağı turnuvada, FIFA tarafından Türk hakemlere hiç şans tanınmadı. Halihazırda son dönemde yabancı hakem tercihiyle gündem olan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, sürece dair nasıl bir antitez geliştireceği sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

FIFA'dan Türk hakemlere ağır karar! Türkiye Futbol Federasyonu ne yapacak?

FIFA'DAN TÜRK HAKEMLER İÇİN CEZA NİTELİĞİNDE KARAR!

Türkiye Futbol Federasyonu; Slavko Vincic tercihiyle birlikte yabancı hakem tartışmalarını başlatırken, FIFA'dan da adeta sezon karnesi geldi! 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda tam 41 ülkeden isimler bulunurken, Türkiye'den ise hiçbir hakem davet edilmedi. Sosyal medyada federasyonun yabancı hakem tercihi ve yetiştirme sistemi tartışılırken, başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yeni bir yapılanma hamlesi gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

FIFA'dan Türk hakemlere ağır karar! Türkiye Futbol Federasyonu ne yapacak?

FIFA'DAN HAKEMLER İÇİN AÇIKLAMA

FIFA'nın açıklamasına göre; 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvada, FIFA üyesi 41 ülkenin federasyonlarından 35 orta, 58 yardımcı ve 24 video yardımcı hakem görev yapacak. Ayrıca turnuvanın şampiyonu, 125 milyon dolarlık ödülün de sahibi olacak.

HAKEMLER TESTLERİ GEÇEMİYOR!

TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira geçtiğimiz günlerde, "Türkiye'de komiteler çok sık değişiyor. İstikrarlı olmak gerekiyor. Hakemlerin yarısı fiziksel testte başarılı olamadı. Hakemler fitness seviyelerini yükseltmeli. İyi olmadıkları için değil, daha iyi olmalılar. Eğitim anlamında da onları geliştirmeliyiz." demişti.

FIFA'dan Türk hakemlere ağır karar! Türkiye Futbol Federasyonu ne yapacak?

Sıkça Sorulan Sorular

MHK'DE SON DÖNEMDEKİ KRİZ NEYDİ?
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, flaş bir kararla tüm hakemleri Riva'da toplantıya çağırmıştı.
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ETİKETLER
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#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Hakem Krizi
#Yabancı Hakem
#Spor
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