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 | Burak Ayaydın

MHK'de acil toplantı: Tüm hakemler Riva'ya çağrıldı!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, flaş bir kararla tüm hakemleri toplantıya çağırdı. Ferhat Gündoğdu'nun son dakika çağrısıyla, Riva'da kritik bir toplantı düzenlenecek.

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MHK'de acil toplantı: Tüm hakemler Riva'ya çağrıldı!
KAYNAK:
Ajansspor
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 14:22
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 14:22

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, acil toplantı kararı aldı. Tüm hakemlerle iletişime geçen başkan, Riva'yı adres gösterdi ve flaş bir çağrıda bulundu.

MHK RİVA'DA TOPLANTI YAPACAK

Ajansspor'un haberine göre hakemlere son dakika mesajı atıldı ve toplantı daveti gönderildi. Son dakika gelişmesi olarak yaşanan olay, tamamen plansız gerçekleşti ve bazı hakemler daha şimdiden tesise geldi!

MHK'de acil toplantı: Tüm hakemler Riva'ya çağrıldı!

YASAKLI MADDE KRİZİ Mİ?

Birkaç gün önce adı belirtilmeyen bir hakemin üzerinden yasaklı madde çıktığı iddia edilmişti.

TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sürece dair resmi açıklama beklenirken, toplantının esas amacıysa tüm hakemlerle birlikte iddiaları değerlendirmek ve bilgi teyiti gerçekleştirmek.

Sıkça Sorulan Sorular

YASAKLI MADDE İDDİASI NASIL GÜNDEME GELMİŞTİ?
İddialara göre Kuşadası'nda polis çevirmesine yakalanan bir hakem, arama sonucunda ifşa edilmişti.
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ETİKETLER
#Antep Fıstığı
#mhk
#merkez hakem kurulu
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Yasaklı Madde
#Ferhat Gündoğdu
#Spor
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