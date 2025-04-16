Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Cristiano Ronaldo resmen imzayı attı: Real Madrid deniyordu ama transferde ters köşe geldi!

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e tekrar transfer olacağı söylentilerinin aksi yönde bir gelişme yaşandı. Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, transfer olmak yerine sözleşme uzatmayı seçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cristiano Ronaldo resmen imzayı attı: Real Madrid deniyordu ama transferde ters köşe geldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 10:10

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e transfer olacağı ve dünya devinde jübile yapacağı iddiaları an itibarıyla son buldu. İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid transferini düşünmediğini ve düzenli oynayarak 1000 gol hedefine ulaşabileceği Al Nassr ile yeniden anlaştığını duyurdu. Ayrıca Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası hedefi sebebiyle de Suudi Arabistan'da kalmak istedi ve antrenman temposunu artırdı.

Cristiano Ronaldo resmen imzayı attı: Real Madrid deniyordu ama transferde ters köşe geldi!

CRISTIANO RONALDO REAL MADRID TRANSFERİ YERİNE AL NASSR'DA KALMAYI TERCİH ETTİ

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'da kalma sürecini duyuran İspanyol Marca, Portekizli yıldızın iki yıl daha Suudi Arabistan'da devam edeceğini ve esas hedeflerinin 1000 gole ulaşmak ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almak olduğunu belirtti. Ayrıca ön bir anlaşma imzalandığını da duyuran İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun ücret detayıyla ilgili ise herhangi bir bilgi vermedi.

Cristiano Ronaldo resmen imzayı attı: Real Madrid deniyordu ama transferde ters köşe geldi!

CRISTIANO RONALDO 40 YAŞINA RAĞMEN HALA GOL KRALI

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 26 kez tabelayı değiştiren Cristiano Ronaldo, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. 40 yaşına rağmen hala hücum hattında etkili olan Cristiano Ronaldo, düzenli çalışmayla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda alınacak bir derece ile kariyerine son vermeye hazırlanıyor.

Cristiano Ronaldo resmen imzayı attı: Real Madrid deniyordu ama transferde ters köşe geldi!

Sıkça Sorulan Sorular

RONALDO REAL MADRID'DE KAÇ GOL ATMIŞTI?
İspanya ekibiyle 438 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 450 gol ve 131 asistlik katkı sağladı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aston Villalı taraftarlar gurur duydu: Şampiyonlar Ligi heyecanı son buldu!
Fatih Tekke Galatasaray'ın yıldızını istiyor: Trabzonspor'dan sürpriz transfer!
ETİKETLER
#Ankara Cumhurbaşkanlığı
#bağlar
#Doğanın gücü
#Dünya Kupası
#kelime
#Kırmızı Çizgi
#Türkiye Cumhuriyeti
#transfer
#cristiano ronaldo
#cristiano ronaldo
#real madrid
#real madrid
#al nassr
#al nassr
#Transfer Haberleri
#imzayı attı
#Gol Krallığı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.