Cristiano Ronaldo resmen imzayı attı: Real Madrid deniyordu ama transferde ters köşe geldi!

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e tekrar transfer olacağı söylentilerinin aksi yönde bir gelişme yaşandı. Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, transfer olmak yerine sözleşme uzatmayı seçti.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e transfer olacağı ve dünya devinde jübile yapacağı iddiaları an itibarıyla son buldu. İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid transferini düşünmediğini ve düzenli oynayarak 1000 gol hedefine ulaşabileceği Al Nassr ile yeniden anlaştığını duyurdu. Ayrıca Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası hedefi sebebiyle de Suudi Arabistan'da kalmak istedi ve antrenman temposunu artırdı.

CRISTIANO RONALDO REAL MADRID TRANSFERİ YERİNE AL NASSR'DA KALMAYI TERCİH ETTİ

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'da kalma sürecini duyuran İspanyol Marca, Portekizli yıldızın iki yıl daha Suudi Arabistan'da devam edeceğini ve esas hedeflerinin 1000 gole ulaşmak ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almak olduğunu belirtti. Ayrıca ön bir anlaşma imzalandığını da duyuran İspanyol basını, Cristiano Ronaldo'nun ücret detayıyla ilgili ise herhangi bir bilgi vermedi.

CRISTIANO RONALDO 40 YAŞINA RAĞMEN HALA GOL KRALI

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 26 kez tabelayı değiştiren Cristiano Ronaldo, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. 40 yaşına rağmen hala hücum hattında etkili olan Cristiano Ronaldo, düzenli çalışmayla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda alınacak bir derece ile kariyerine son vermeye hazırlanıyor.