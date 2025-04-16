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 | Burak Ayaydın

Aston Villalı taraftarlar gurur duydu: Şampiyonlar Ligi heyecanı son buldu!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final müsabakasında Aston Villa ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Fransa'da ilk maçı 3-1 kaybeden Aston Villa, İngiltere'de PSG'yi mağlup etti ama turu geçemedi.

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Aston Villalı taraftarlar gurur duydu: Şampiyonlar Ligi heyecanı son buldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 09:17

Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa için unutulmaz bir sezon yaşandı. 41 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alan İngiltere ekibi, güçlü PSG karşısında direndi ama savunamadı.

Aston Villalı taraftarlar gurur duydu: Şampiyonlar Ligi heyecanı son buldu!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ASTON VILLA İLE PSG KARŞILAŞTI

Fransa'daki 3-1'lik maçın ardından İngiltere'de rövanş oynandı ve Aston Villa 3-2'lik skorla galip gelen taraf oldu. İngiliz ekibi grup aşamasında sadece iki kez mağlup olarak bu seviyeye gelirken, Fransa'daki iki farklı kayıptan dolayı toplam skorda 5-4 geride kaldı ve yarı finale yükselemedi.

Aston Villalı taraftarlar gurur duydu: Şampiyonlar Ligi heyecanı son buldu!

ASTON VILLA TARAFTARLARI GURUR DUYDU

Yıllar sonra bu seviyede Tielemans (34), McGinn (55) ve Konsa'nın (57) golleriyle PSG'yi deviren Aston Villa, adeta turun kapısını araladı ama açamadı! Temponun yüksek olduğu maçta PSG kalecisi Donnarumma sonucu belirleyen başat faktörlerden olurken, İngiliz taraftarlar için unutulmaz bir macera yaşanmış oldu.

Aston Villalı taraftarlar gurur duydu: Şampiyonlar Ligi heyecanı son buldu!

Sıkça Sorulan Sorular

ASTON VILLA EKİBİ NE KADAR KADRO DEĞERİNE SAHİP?
Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Villa, 627.5 milyon Euro değerinde.
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ETİKETLER
#Futbol
#şampiyonlar ligi
#aston villa
#aston villa
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#çeyrek final
#Şampiyonlar Ligi Maçları
#Spor
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