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 | Suat Vilgen

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Dybala'ya dev talip

Ara transferde yüksek maliyeti nedeniyle Galatasaray'ın kapısından dönen Paulo Dybala'ya İspanya'dan dev bir talip çıktı. İşte detaylar

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Adı Galatasaray ile anılıyordu! Dybala'ya dev talip
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 11:19

Galatasaray ara tranfser döneminde Roma'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Paulo Dybala ile yakından ilgilenmiş, menajeriyle de görüşülen yıldız isimden yüksek maliyeti nedeniyle son anda vazgeçilmişti. İspanyol basını yaz transfer dönemi için Dybala'ya Atletico Madrid'in talip olduğunu yazdı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Dybala'ya dev talip

GRIEZMANN'IN VARİSİ OLABİLİR

Todo Fichajes'e göre Madrid ekibi, Antoine Griezmann'ın Los Angeles FC'ye gitme ihtimalinin artması nedeniyle Dybala için şimdiden hamleler yapmaya başladı. Haberde Arjantinli oyuncunun, takımın hücum hattındaki gol atma yeteneğini korumak için Diego Simeone tarafından istendiği belirtildi.

DÜŞÜK MALİYETİ CEZBEDİYOR

Haberde Roma'da forma giyen Dybala'nın sözleşmesine önümüzdeki yaz transfer döneminde özel bir madde ekleneceği de belirtildi. Söz konusu maddeye göre 1-31 Temmuz 2025 tarihleri ​​arasında Dybala'yı kadrosuna katmak isteyen takımların, oyuncunun seviyesine kıyasla oldukça düşük bir maliyetle 12 milyon euro ödeyerek bu transferi gerçekleştirebileceği vurgulandı. Bu sözleşme ve 2026'ya kadar otomatik yenileme hakkının, Arjantinli oyuncuyu kadrolarını önemli bir oyuncuyla güçlendirmek isteyen büyük kulüpler için cazip bir fırsat haline getirdiği ifade edildi.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Dybala'ya dev talip
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SIMEONE DAHA ÖNCE DE İSTEDİ

Diğer yandan Atletico'nun Dypbala'ya olan ilgisi yeni değil. Simeone daha önce de aynı zamanda vatandaşı olan oyuncuyu Atlatico'ya transfer etmek için hamlelerde bulunmuş ancak golcü oyuncu İtalya'da kalmayı tercih etmişti.

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Dybala'ya dev talip
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MANU DA PEŞİNDE

Bu arada Manchester United ve Palmeiras gibi diğer kulüplerin de Dybala'nın herhangi bir projeye olan etkisinin farkında olarak durumu yakından takip ettiği belirtiliyor. Yine de, oyuncu ile Atlético teknik direktörü arasındaki Arjantin bağlantısı, Griezmann'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi durumunda bırakacağı mirasın ideal varisi olarak gören dengeyi Atletico'nun lehine çevirebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

DYBALA'NIN PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
Avrupa futbolunun transfer piyasasının nabzını tutan 'transfermarkt.de'ye göre Arjantinli Paulo Dybala'nın Nisan 2025 itibarıyla güncel piyasa değeri 8 milyon euro seviyesinde.
ETİKETLER
#atletico madrid
#atletico madrid
#ispanya
#la liga
#Galatasaray Spor Kulübü
#paulo dybala
#paulo dybala
#galatasaray transfer haberi
#Spor
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