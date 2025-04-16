Trabzonspor'da Şenol Güneş neşteri vurdu: Başkan Ertuğrul Doğan ile ayrılık listesini netleştirdiler!

Trabzonspor'da Şenol Güneş ile Ertuğrul Doğan arasında flaş bir transfer toplantısı yapıldı. Gelecek sezon çalışmalarını hızlandıran Şenol Güneş ve Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un kritik transfer süreci için öncelikle 'gönderilecekler' listesini tamamladı.

Şenol Güneş ve Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un transfer planlaması için bir araya geldi. Gelecek sezonun kadrosu için Fatih Tekke ile birlikte çalışan Şenol Güneş ve Ertuğrul Doğan, genç hocanın da onayıyla ayrılacak oyuncular listesini netleştirdi. An itibarıyla Trabzonspor'un hangi pozisyonlarda önceliği olması gerektiğine karar veren yönetim ekibi; Simon Banza, Anthony Nwakaeme, Muhammed Cham ve Denis Draguş gibi isimler hakkındaki kararını verdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TRABZONSPOR İÇİN FLAŞ AYRILIKLAR, BAŞKAN ERTUĞRUL DOĞAN DA ONAYLADI

Teknik adamlık görevini Fatih Tekke'ye bırakan Şenol Güneş, Trabzonspor yönetiminde görev almaya başlamış ve Karadeniz ekibinin planlamalarından sorumlu olmuştu. Süreçten hareketle kadrodaki sıkıntıları çok iyi bilen Şenol Güneş, Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke'nin de gözetimiyle ayrılacak oyuncuları belirledi ve kritik süreci tamamladı! Deneyimli spor insanı, Trabzonspor'un kadro derinliğinin sadece nicelik değil aynı zamanda nitelik olarak da artması için özel çalışmalar yürütüyor.

TRABZONSPOR'DA SIMON BANZA TRANSFERİ

Simon Banza'nın performansından çok memnun olan yönetim, yetenekli hücumcunun bonservisi sebebiyle transferden vazgeçti ve alternatif isimler için ön araştırmalara başladı.

ANTHONY NWAKAEME İLE YOLUN SONU

36 yaşındaki kanat oyuncusunun performansını yetersiz bulan yönetim, 2026 yazına kadar kontratı bulunan Anthony Nwakaeme'ye kulüp aramasını söyleyecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN MUHAMMED CHAM KRİTİĞİ

Geçtiğimiz yaz 4 milyon Euro bonservisle Fransa'dan transfer edilen Muhammed Cham'ın çok yetenekli olduğunu düşünen Şenol Güneş, 24 yaşındaki 10 numaranın inişli çıkışlı performanslarından memnun değil ve daha istikrarlı süreçler bekliyor. Halihazırda maç seçme sıkıntısını aşamamış olan Cham ile kritik bir görüşme yapılacak ve karşılıklı olarak ortak payda gözetilecek.

DENIS DRAGUŞ

İşlevsel bir forvet oyuncusu olarak transfer edilen Denis Draguş, yönetim tarafından gözden çıkarıldı ve büyük ihtimalle birkaç aya oyuncunun Romanya'ya dönmesine izin verilecek.

UĞURCAN ÇAKIR'IN AYRILIĞI

Milli kaleci için sadece yurt dışından tekliflere açık olan yönetim, yeterli bonservis bedeli gelmesi durumunda deneyimli eldivenin ayrılığına izin verecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TRABZONSPOR İÇİN TRANSFER RAPORU

Tüm bu eylemlerden hareketle yeni takviyeler için çalışmalara başlayan Şenol Güneş, Trabzonspor'daki yetenek skalasını daha da yukarı çekmek ve şampiyonluğa oynayabilecek bir kadro kurmak istiyor.