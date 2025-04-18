Fenerbahçe ve Galatasaray Anderson Talisca sonrasında transferde yine karşı karşıya: Yıldız orta sahanın menajeri resmen İstanbul'da!

Fenerbahçe ve Galatasaray'a, aynı Anderson Talisca'da olduğu gibi menajerler aracılığıyla Granit Xhaka transferi önerildi. Bundesliga'dan ayrılmaya hazırlanan Granit Xhaka, an itibarıyla hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a önerildi ve transferde kritik saatler başladı. Anderson Talisca sürecinde kazanan Fenerbahçe olurken, Granit Xhaka transferinin nasıl sonuçlanacağı şimdiden sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Anderson Talisca transferinden sonra yine bir orta saha için karşı karşıya geldi. Granit Xhaka'nın menajeri, İstanbul devlerine futbolcusunu önerdi. Yağız Sabuncuoğlu; Granit Xhaka'nın hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a önerildiğini duyururken, Anderson Talisca'dan sonra iki dev yine bir orta saha hamlesi için kritik hesaplara başladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DA ANDERSON TALISCA TRANSFERİNDEN SONRA GRANIT XHAKA KRİTİĞİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde Anderson Talisca transferi için mücadele etmesinden sonra şimdi de gündeme Granit Xhaka gelişmesi geldi. Menajerinin birkaç kez İstanbul'a gelerek 32 yaşındaki ön liberoyu Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerdiği süreç, iki ezeli rakip için transferde sıcak saatlerin başlangıcı oldu! Halihazırda Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den ayrılmaya hazırlanan Granit Xhaka, yeni rotasını yüksek maaş alabileceği yerlere çevirdi. İlk etapta 15 milyon Euro maaş beklentisi olan Xhaka'nın, maaş konusunda esneklik göstermemesi durumunda İstanbul'a gelmesi zor görülüyor.

GRANIT XHAKA TRANSFERİNDE FENERBAHÇE VE GALATASARAY ÖNCESİNDE SUUDİ ARABİSTAN ROTASI

İsviçreli ön libero; kariyerinin en iyi yıllarını Anderson Talisca'nın tersine Avrupa'da geçirirken, şimdi de yüksek maaş beklentisiyle Suudi Arabistan'a öncelik vermek istiyor! 32 yaşında olan ve futbolculuk hayatındaki son imzayı atmaya hazırlanan Granit Xhaka, yıllık 15 milyon Euro üzerinden yeni bir kontrat imzalamak istiyor. Esasen ise Suudi Arabistan ekiplerinden beklediğini bulamama ihtimalini gözeten Xhaka, Fenerbahçe ve Galatasaray sürecini de ikinci tercih olarak görüyor ve Bayer Leverkusen'den aldığı maaşın çok daha yükseleceğini tahmin ediyor.

GRANIT XHAKA'NIN BU SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Granit Xhaka, bu sezon özelinde Alman ekibiyle 45 maça çıktı ve 2 gol ile 7 asistlik katkı sağladı. Son olarak da deneyimli ön libero, Bayer Leverkusen'in geçen yıl yaşadığı Bundesliga şampiyonluğunda başroldeki isimlerden biriydi.