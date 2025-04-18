Fenerbahçe'ye 200 milyon Euro nakit: Ali Koç döneminin en büyük müjdesi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sponsorluk sürecinde flaş anlaşmalar yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan BYD ve Fenerbahçe anlaşmasına ek olarak; Ali Koç'un farklı planlamaları da var ve toplamda 200 milyon Euro miktarında bir girdi söz konusu, işte Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi mali tablosundaki büyük müjde.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, yeni sezon öncesinde 200 milyon Euroluk flaş bir yapılanma süreci söz konusu. Fenerbahçe ve BYD arasında 75 milyon Euronun konuşulduğu süreç, Ali Koç tarafından tasarlanan birkaç farklı hamleyle birlikte 200 milyon Euroluk nakit girdisine dönüşmek üzere.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'TAN BÜYÜK MÜJDE: 200 MİLYON EURO MALİ GİRDİ

Fenerbahçe'nin mali tablosunda sansasyonel bir süreç yaşanıyor; başkan Ali Koç yönetiminde BYD ile 75 milyon Euro üzerinde bir stadyum isim sponsorluğu anlaşmasına hazırlanan yönetim, ayrıca Kenan Evren Lisesi arazisinde de özel bir proje yürütüyor. Esasen ise inşaat çalışmasıyla yapılanacak olan bölgeden 80 milyon Euro gibi bir gelir beklenirken; forma anlaşmasından 10 milyon Euro ve ek anlaşmalarla da 40 milyon Euro daha mali girdi sağlanması hedefleniyor! Tüm bunlardan hareketle de Fenerbahçe, yeni sezona doğru 200 milyon Eurodan fazla bir gelir elde etmiş olacak ve kulübün yapılanmasında bir sonraki adım atılarak hedefler büyütülecek.

FENERBAHÇE'DE ALİ KOÇ DÖNEMİNİN EN BÜYÜK MÜJDESİ

Başkanlığa geldiğinden bu yana çeşitli anlaşmalar ile Fenerbahçe'ye mali girdi sağlayan Ali Koç, yeni gelişmelerle birlikte kendi döneminin en özel sürecini yaşıyor ve sarı lacivertli kulüp adına büyüme yolunda önemli bir basamak oluşturuyor. Son olarak da Jose Mourinho hamlesiyle seviyeyi yükselten Ali Koç'un, gelecek transfer döneminde kadro kalitesini daha da artırması bekleniyor.