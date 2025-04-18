Galatasaray-Bodrum FK maçına Alman hakem: VAR kritiği netleşti!

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR ve AVAR hakemleri açıklandı. Galatasaray-Bodrum FK ve Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un karşılaşacağı maçlarda, VAR koltukları netleşti.

Trenyol Süper Lig'in 32. hafta mücadeleleri için VAR ve AVAR açıklamaları gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın Bodrum FK'yı ağırlayacağı maçta orta hakem olarak Mehmet Türkmen düdük çalarken, an itibarıyla yabancı VAR hakemi de açıklandı.

GALATASARAY-BODRUM FK MAÇINDA VAR KOLTUĞUNDA MARKUS SCHMIDT OLACAK

Bugün saat 20.00'de oynanacak mücadelenin yabancı VAR hakemi Markus Schmidt oldu. Alman hakem daha önce Fenerbahçe-Antalyaspor, Konyaspor-Trabzonspor ve Konyaspor-Göztepe maçlarında da VAR hakemi olarak görev almıştı.

GALATASARAY VE BODRUM FK İÇİN KRİTİK MÜCADELE

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, küme potasından uzaklaşmaya çalışan Bodrum FK ile karşılaşacak. İki taraf için de adeta altın değerinde olan 3 puan, hem şampiyonluk yarışını hem de kümede kalma mücadelesini direkt olarak etkileyecek.