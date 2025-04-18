İbrahim Üzülmez'den Ole Gunnar Solskjaer'e olay sözler:

Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Üzülmez, Ole Gunnar Solskjaer hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Beşiktaş'ın; Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başarılı olamayacağını belirten İbrahim Üzülmez, ayrıca kendi hedefinden de bahsetti.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ'DEN BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLE GUNNAR SOLSKJAER İÇİN KRİTİKLER

Beşiktaş'ın içinde bulunduğu süreç hakkında net konuşan İbrahim Üzülmez, "Ole Gunnar Solskjaer, geldiği günden bu yana Beşiktaş'a çok da bir şey katmadı. Beşiktaş'ın dinamiklerine baktığınız zaman, hata kaldıramayacak bir yapı oluştuğunu görüyorsunuz. Bu durumdan hareketle de Solskjaer'in başarılı olacağını düşünmüyorum. Hoca, takımı bize şikâyet ediyor ama gelirken durumun bu olduğu belliydi. Ayrıca iyi kadro olduktan sonra İbrahim Üzülmez de yapar zaten! Hoca çok iyi insan ama konu bu değil. Maçtan sonra milletle selamlaşması güzel ama problemleri çözmeli ve gerektiğinde daha net bir duruş sergilemeli. Yeni sezonu bekliyorum, inşallah başarılı olur ama maalesef olamayacak! Ben Beşiktaş taraftarıyım, başarılı olursa özür diler ve alkışlarım. Son olarak da Allah nasip ederse bir gün ben de bu Beşiktaş'ı çalıştıracağım ve o masum taraftarımızın önünde olacağım. Ben inanıyorum, birileri güvenmese de ben inanıyorum." ifadelerini kullandı.