Trabzonspor'a transfer piyangosu! Fatih Tekke yıldız ismin ayrılığına izin verdi

Trabzonspor'da Batista Mendy için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. An itibarıyla Trabzonsporlu Batista Mendy ile Fransa ekipleri yakından ilgilenirken, Fatih Tekke'den de sürpriz ayrılığa resmen izin çıktı. Bundan sonraki süreçte Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'un, Batista Mendy transferiyle iyi bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Batista Mendy transferine izin verdi. Uzun zamandır Trabzonsporlu Batista Mendy ile yakından ilgilenen Fransız ekipler ilk resmi temasları başlatırken, Fatih Tekke'den de kritik sürece dair onay geldi ve kulüp menfaatlerinin gözetileceği bir ayrılığa olumlu yaklaştığını söyledi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN BATISTA MENDY TRANSFERİNE ONAY ÇIKTI

Trabzonspor'un 2023 yazında transfer ettiği Batista Mendy için Fransa'dan talipler var. O dönemde Batista Mendy transferine 4.4 milyon Euro bonservis ödeyen Trabzonspor'a, an itibarıyla resmen piyango vurdu ve Fatih Tekke'den de sürpriz ayrılığa izin çıktı! Karadeniz ekibi adına gelecek sezon planlamalarını yapan Fatih Tekke, 12 milyon Euro civarında bir bedelle Batista Mendy transferinin önünün açılmasının en mantıklı tercih olacağını belirtti. Fransız basınının duyurduğu habere göre halihazırda 2 kulüp tarafından izlenen Batista Mendy, Trabzonspor'un da izin vermesiyle birlikte tekrar Fransa'ya dönmeye olumlu yaklaşıyor.

BATISTA MENDY TRANSFERİ İÇİN TRABZONSPOR İLE TEMASLAR BAŞLADI

Fransız ekiplerinin Batista Mendy için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı süreçte, teklif miktarı için hazırlık aşamasına geçildi. Trabzonspor'un Batista Mendy'nin ayrılığına izin vermesiyle birlikte kritik transfer hamlesi için çalışmalara başlayan Fransız temsilcilerinin, gelecek yaz dönemine doğru anlaşma detaylarını tamamlaması bekleniyor.

BATISTA MENDY VE TRABZONSPOR İLE BU SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 36 maça çıkan Batista Mendy, 3170 dakika sahada kaldı ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Karadeniz ekibinin tempo yükselttiği bazı anlarda orta sahayı domine eden Mendy'nin, 25 yaşında olmasına rağmen hala gerçek potansiyeline ulaşmadığı düşünülüyor.