Beşiktaş'ın eski yıldızı Şenol Güneş'e adeta ateş püskürdü!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemiyle ilgili Romain Saiss'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Dış basına konuşan Romain Saiss, Beşiktaş döneminde Şenol Güneş ile birlikte çok sıkıntılar yaşadığını ve ikiyüzlülüğe maruz kaldığını anlattı.

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ FUTBOLCUSU ROMAIN SAISS'TEN ŞENOL GÜNEŞ'E SERT ÇIKIŞ

Şenol Güneş'in samimiyetsiz biri olduğunu söyleyen Romain Saiss, "Şenol Güneş, Afrika Uluslar Kupası sırasında sakat sakat oynadığım için defalarca medyada beni açıkça eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde ise yüz yüze görüştük. Bana, kameralar önünde kulübü savunmak zorunda olduğunu ama “Senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım.” sözlerini söyledi. Resmen bir aktör, sinema oyuncusu gibi davranıyor. O an adeta hayal kırıklığına uğradım. Bu ikiyüzlü tavır beni sarstı. Sonrasında da beni oynatmamaya başladı.” ifadelerini kullandı.

ROMAIN SAISS BEŞİKTAŞ'TAN NASIL AYRILMIŞTI?

Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Saiss, yüksek kontrat teklifiyle birlikte Beşiktaş'tan Katar'a transfer olmuştu.