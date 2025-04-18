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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın eski yıldızı Şenol Güneş'e adeta ateş püskürdü! "İkiyüzlü, kameralara oynuyor"

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Romain Saiss, Şenol Güneş'e ağır sözler söyledi. Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminde sıkıntılar yaşadığını anlatan Romain Saiss, Şenol hoca için 'ikiyüzlü davranıyor' iddiasında bulundu.

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Beşiktaş'ın eski yıldızı Şenol Güneş'e adeta ateş püskürdü!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 12:00

Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemiyle ilgili Romain Saiss'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Dış basına konuşan Romain Saiss, Beşiktaş döneminde Şenol Güneş ile birlikte çok sıkıntılar yaşadığını ve ikiyüzlülüğe maruz kaldığını anlattı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Şenol Güneş'e adeta ateş püskürdü! "İkiyüzlü, kameralara oynuyor"

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ FUTBOLCUSU ROMAIN SAISS'TEN ŞENOL GÜNEŞ'E SERT ÇIKIŞ

Şenol Güneş'in samimiyetsiz biri olduğunu söyleyen Romain Saiss, "Şenol Güneş, Afrika Uluslar Kupası sırasında sakat sakat oynadığım için defalarca medyada beni açıkça eleştirdi. Turnuvadan döndüğümde ise yüz yüze görüştük. Bana, kameralar önünde kulübü savunmak zorunda olduğunu ama “Senin yerinde olsam ben de aynısını yapardım.” sözlerini söyledi. Resmen bir aktör, sinema oyuncusu gibi davranıyor. O an adeta hayal kırıklığına uğradım. Bu ikiyüzlü tavır beni sarstı. Sonrasında da beni oynatmamaya başladı.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Şenol Güneş'e adeta ateş püskürdü! "İkiyüzlü, kameralara oynuyor"

ROMAIN SAISS BEŞİKTAŞ'TAN NASIL AYRILMIŞTI?

Beşiktaş'taki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Saiss, yüksek kontrat teklifiyle birlikte Beşiktaş'tan Katar'a transfer olmuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA SAISS KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTI?
Faslı savunmacı, siyah beyazlı formayla 26 mücadelede yer almış ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.
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ETİKETLER
#şenol güneş
#Romain Saiss
#Beşiktaş Transferleri
#Spor
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