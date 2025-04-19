Xabi Alonso'dan Real Madrid için açıklama: 20 milyon Euro!

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'dan Real Madrid iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Şu anda sezonun en önemli dönemleri olduğunu söyleyen Xabi Alonso, hedeflerine odaklanmak istediğini belirtti.

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, Real Madrid sürecine dair açıklamalarda bulundu. Pazar günü oynanacak olan St. Pauli maçı öncesinde değerlendirmeler yapan Xabi Alonso, "Gelecek hakkında konuşmak için iyi bir zaman değil. Sezon sonunda da kararlaştırılacak bir şey yok. Şu anda sezonun en önemli dönemlerinden birindeyiz ve spekülasyonlar hakkında konuşmak istemiyorum." dedi.

20 MİLYON EURO BEDEL

Sky Sports'ta yer alan haberde Bayer Leverkusen'in takımdaki geleceğiyle ilgili Xabi Alonso'nun kararını beklediği ve ayrılık için 15-20 milyon Euro arasında bir ücret talep edeceği belirtildi.

KLOPP DA LİSTEDE

Jürgen Klopp da Real Madrid'in takımın başına geçirmek istediği isimler arasında yer alıyor.