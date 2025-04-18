Jürgen Klopp imzayı atıyor: Alman teknik adam resmen kararını verdi!

Jürgen Klopp'tan flaş bir karar geldi. Bir süredir Red Bull Global Sports Direktörlüğü görevinde bulunan Jürgen Klopp, an itibarıyla Real Madrid'in başına geçmeye ve Carlo Ancelotti'den koltuğu devralmaya hazırlanıyor.

Red Bull Global Sports Direktörlüğü görevinden sıkıldığı iddia edilen Jürgen Klopp, rotayı resmen Real Madrid'e kırdı. İspanya basını Carlo Ancelotti ile yolların ayrılacağını duyururken, Jürgen Klopp ile ön anlaşmaya varıldığını da açıkladı.

REAL MADRID'DE JURGEN KLOPP DÖNEMİ BAŞLIYOR

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle birlikte ayrılık çanları çalmaya başladı. İspanyol basını Ancelotti'nin yakın zamanda gönderileceğini duyururlen, Jürgen Klopp ile de ön anlaşmaya varıldığını ve Alman hocanın yeni görevi için çalışmalara başladığını kaydetti.

LIVERPOOL'A DAMGA VURMUŞTU

Kaotik bir süreçte başına geçtiği Liverpool ile harika işler çıkaran Jürgen Klopp, İngiliz deviyle tam 489 maça çıkmış ve mücadele başına 2.07 puan ortalaması yakalamıştı.