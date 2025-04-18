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 | Burak Ayaydın

Fatih Terim Jose Mourinho'nun yıldızını istiyor: Fenerbahçe'den Al Shabab'a dev transfer resmen duyuruldu!

Fatih Terim, Jose Mourinho Fenerbahçe'sinden Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor. Al Shabab çatısı altında gelecek sezon daha iddialı bir takım kurm isteyen Fatih Terim, Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Fenerbahçeli Cenk Tosun'un transferi için yönetime talepte bulundu.

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Fatih Terim Jose Mourinho'nun yıldızını istiyor: Fenerbahçe'den Al Shabab'a dev transfer resmen duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 16:01

Fatih Terim'den Fenerbahçeli Cenk Tosun için transfer hamlesi geldi. Jose Mourinho'nun gelecek sezon Fenerbahçe'de düşünmediği Cenk Tosun için an itibarıyla devreye giren Fatih Terim; deneyimli golcünün Al Shabab'ta etkili olacağını düşünürken, Jose Mourinho'nun ayrılığa izin vereceğini bilen Suudi Arabistan ekibi, sürpriz transfer için nabız yoklamaya hazırlanıyor.

Fatih Terim Jose Mourinho'nun yıldızını istiyor: Fenerbahçe'den Al Shabab'a dev transfer resmen duyuruldu!

FATİH TERİM'DEN JOSE MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'DE İSTEMEDİĞİ CENK TOSUN İÇİN TRANSFER GİRİŞİMİ

Fatih Terim, Al Shabab kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına başladı ve ilk hedef olarak Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de pek şans vermediği Cenk Tosun'u gündemine aldı. Al Shabab yönetimiyle kritik bir görüşme gerçekleştiren Fatih Terim, Cenk Tosun transferinin çok doğru bir hamle olacağını ve milli golcünün biraz form tutmasıyla birlikte Suudi Arabistan'a damga vuracağını anlattı! Halihazırda Fenerbahçe'nin de Cenk Tosun'u gelecek sezon planlarında düşünmediğini ifade eden Fatih Terim, Cenk Tosun'un Japonya'ya transfer olma ihtimaline de değindi ve yaz dönemi gelmeden Al Shabab'ın harekete geçmesinin iyi olacağını ifade etti.

Fatih Terim Jose Mourinho'nun yıldızını istiyor: Fenerbahçe'den Al Shabab'a dev transfer resmen duyuruldu!

FATİH TERİM'İN İSTEDİĞİ CENK TOSUN TRANSFERİNE AL SHABAB YÖNETİMİNDEN ONAY ÇIKTI

Suudi Arabistan basınının haberine göre gelecek sezonda da Fatih Terim ile devam etmek isteyen Al Shabab yönetimi, Cenk Tosun transferine olumlu yaklaştı ve resmi süreç için hazırlıklara başladı. Fenerbahçe'nin transferde kolaylık sağlaması beklenen sürecin hızlıca tamamlanacağı düşünülürken, Cenk Tosun'un da 2026 Dünya Kupası hedefiyle oynayabileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakacağı tahmin ediliyor.

CENK TOSUN'UN TRANSFERDEN ÖNCEKİ SON DURUMU

Fenerbahçe kariyerinin çoğunu kulübede geçiren Cenk Tosun, bu sezon sadece 287 dakika süre aldı ve 2 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

Fatih Terim Jose Mourinho'nun yıldızını istiyor: Fenerbahçe'den Al Shabab'a dev transfer resmen duyuruldu!

Sıkça Sorulan Sorular

CENK TOSUN'UN JAPONYA KONUSU NEDİR?
Devre arasında Japonya'ya transfer olacak olan Cenk Tosun, son anda Jose Mourinho'nun fikir değiştirmesiyle Fenerbahçe'de kalmıştı.
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