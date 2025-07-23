Sivasspor'da ayrılık haberi! Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu

Süper Lig'e veda ederek TFF 1. Lig'in yolunu tutan Sivasspor'da sergilediği performansla gözleri üstüne çeken Arnavut golcü Rey Manaj'ın yeni adresi netlik kazandı.

28 yaşındaki forvet oyuncusu Manaj, gelecek sezon için Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi'nde forma terletecek.

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Al Sharjah, Sivasspor'dan Rey Manaj'ı kadrosuna kattı.

YİĞİDOLARIN KASASINA 2 MİLYON EURO

Yiğidolar, bu transferden iki milyon euro kasasına koyacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Rey Manaj geride bıraktığımız sezon toplamda 27 karşılaşmaya çıkarken 12 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.