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 | Berkay Alptekin

Sivasspor'da ayrılık haberi! Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu

Sivasspor'da Arnavut forvet Rey Manaj'ın ayrılığı netlik kazandı. 28 yaşındaki golcünün işte yeni adresi...

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Sivasspor'da ayrılık haberi! Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 10:38

'e veda ederek 'in yolunu tutan 'da sergilediği performansla gözleri üstüne çeken Arnavut golcü 'ın yeni adresi netlik kazandı.

28 yaşındaki forvet oyuncusu Manaj, gelecek sezon için Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi'nde forma terletecek.

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; Al Sharjah, Sivasspor'dan Rey Manaj'ı kadrosuna kattı.

Sivasspor'da ayrılık haberi! Rey Manaj'ın yeni adresi belli oldu

YİĞİDOLARIN KASASINA 2 MİLYON EURO

Yiğidolar, bu transferden iki milyon euro kasasına koyacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Rey Manaj geride bıraktığımız sezon toplamda 27 karşılaşmaya çıkarken 12 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi.

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ETİKETLER
#transfer
#sivasspor
#süper lig
#rey manaj
#Tff 1. Lig
#Al Sharjah
#Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi
#Spor
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