Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sahte konkordato ilanıyla milyarlık vurgun! Örgüt liderinin sevgilisinden kilo kilo altın çıktı

Adana’da şirketlerde güven kazanarak ardından batırılma oyunuyla dolandıran şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 15 kişi tutuklanırken, 300 milyon TL'den fazla olan mal varlığına el konuldu. Öte yandan örgüt üyelerinden birinin sevgilisinin bankadaki kasasından çıkan altın miktarı ise şoke etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sahte konkordato ilanıyla milyarlık vurgun! Örgüt liderinin sevgilisinden kilo kilo altın çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 10:39
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 10:42

Adana'da sahte konkordato oyunu, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Mali Büro Amirliği ekipleri tarafından çökertildi. 22 farklı gıda üzerine satış yapan bir şirketin dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 yıl süren fiziki ve teknik takip sonucunda örgütün liderinin Y.K, yöneticilerinin ise M.A. ve N.Ü. olduğu belirlendi. Örgütün yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL’lik para transfer trafiği olduğu belirlenirken, 300 milyon TL'den fazla olan mal varlığına el konulduğu öğrenildi.

Sahte konkordato ilanıyla milyarlık vurgun! Örgüt liderinin sevgilisinden kilo kilo altın çıktı

SEVGİLİSİNDE 8 KİLO ALTIN

Elde edilen deliller doğrultusunda ekipler, şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Adana merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Polisin titiz takibi sonucunda şebeke üyelerinden Y.V.’nin, 1’er kilogramlık halde toplam 8 kilogram külçe altını saklamak için sevgilisi M.V.’yi paravan olarak kullandığı ortaya çıktı. M.V.’nin, bankada kendi adına açtırdığı kasada örgüte ait altınları muhafaza ettiğinin belirlenmesi üzerine polis takibi sıkılaştırdı. Otomobille bankaya gelen M.V. kasadan altın külçelerini alarak dışarı çıkarken yakalanarak gözaltına alındı. Altınlara da el konuldu.

Sahte konkordato ilanıyla milyarlık vurgun! Örgüt liderinin sevgilisinden kilo kilo altın çıktı

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 285 bin 800 TL, 11 bin 943 dolar, 2 bin 370 euro, 7 milyon 745 bin TL değerinde ziynet eşyası, 249 adet yazılı çek, 111 senet, 9 tapu, 26 şirkete ait kaşe ile çok sayıda şirket evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.

Sahte konkordato ilanıyla milyarlık vurgun! Örgüt liderinin sevgilisinden kilo kilo altın çıktı

MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 300 milyon TL'den fazla olan aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu 25 araç, ofis, ev ve arsaların yer aldığı 29 taşınmaz ile M.V.’den ele geçirilen 1’er kilogramlık 8 kilogram külçe altına el konuldu. Örgütte yönetici konumunda bulunan N.Ü.’nün bankadaki kasasında ise 320 gram ağırlığında altın bilezik ve kolyeler ele geçirildiği öğrenildi.

Sahte konkordato ilanıyla milyarlık vurgun! Örgüt liderinin sevgilisinden kilo kilo altın çıktı

Örgüt lideri Y.K.’nin ifadesinde, "Benim şirketlerde herhangi bir imza yetkim yok. Olaylarla hiçbir ilgim ve alakam yok" dediği öğrenildi. Yönetici konumundaki M.A.’nın ise, "Benim işim bu. Y.K. beni çağırdı, ben sadece konkordato sürecini yönetiyorum. Dolandırıcılıkla işim olmaz" derken N.Ü.’nün ise "Ben şirkette işimi yapıyorum. Kasıtlı olarak iflas ettirmedik" dediği öğrenildi.

Sahte konkordato ilanıyla milyarlık vurgun! Örgüt liderinin sevgilisinden kilo kilo altın çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, örgüt lideri Y.K., eşi F.A., örgüt yöneticileri M.A. ve N.Ü. ile örgüt üyesi Y.V.’nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Örgüt elebaşının sevgilisi B.H. ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılıktan serbest bırakıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
50 yaşından sonra en çok para kazandıran meslekler belli oldu! Paraya para demiyorlar
Canlı TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı izle! TOKİ 2. gün kura çekimi nereden izlenir, nasıl takip edilir? (TOKİ kura takvimi)
Çamaşırlar dakikalar içinde dondu! Kars'ta ilginç görüntüler
Dayısı tarafından diri diri toprağa gömülen çocuk vahşeti anlattı! '3 gün boyunca...'
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.