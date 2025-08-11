Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Serdal Adalı açıkladı 'Beşiktaş'ta oynamak istiyor'

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gerçekleştirilen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Adalı açıklamasının bir bölümünde son günlerin gündem ismi Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuşurken milli oyuncunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi.

"KEREM BİZDE OYNAMAK İSTİYOR"

"Orkun için Benfica ile görüşürken Kerem Aktürkoğlu konusunu da konuştuk. Benim aldığım izlenim bu sezon Kerem'i bırakmayacaklar. O bölgede bir oyuncuları da sakatlandı. Kerem'e çok ihtiyaçları olduğunu söyledikleri için Benfica ile bir pazarlığımız olmadı. Benfica da zaten Kerem Türkiye'ye gelirse bizde oynamak istediğini biliyor.

TİTİZLİKLE ÇALIŞIYORUZ

"Beşiktaş için çok zor bir dönemde göreve geldik. Göreve geldiğimizden bu yana, Beşiktaş'ı ekonomik ve sportif hedeflerine ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Transfer döneminde bu yoğunluk daha da arttı. En doğru kararları almak adına büyük bir titizlikle çalışıyoruz."

ABOUBAKAR VE DİĞERLERİNE 17 MİLYON EURO ÖDEDİK

"Daha 15-20 gün önce bugün takımımızda yer almayan Aboubakar, Amartey, Montero, Rebic, Worrall, Umut Meraş ve Onur Bulut gibi eski oyuncular için 16-17 milyon euro ödeme yaptık."

CANER ERKİN VE DİĞERLERİNE 80 MİLYON LİRA ÖDENECEK

"Boyko, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Atınç Nukan ve Pepe gibi birçok ismin menajerlik ücreti olarak 80 milyon TL üzerinde bir tutar ödeyeceğiz."

OSIMHEN ÖRNEĞİ

"Osimhen, Galatasaray kadrosuna geçen sezon 4 Eylül'de dahil olmuş ve ligde ilk maçına 4. haftada çıkmıştı. Yani yapılan transferlerin süresinden öte sonucuna odaklanmak lazım."

"Geride kalan 4 yılda bir takım iskeleti kurulmuş olsaydı, tüm transfer dönemi için bile ilk 11'e 4 transfer yeterli olurdu. Unutulmasın ki bize şampiyonluk kazandıran Rosier ve Ghezzal, transferin son günlerinde takıma katılmıştı. Mario Gomez, ilk golünü Eylül ayında atabilmişti. Talisca 24 Ağustos'ta, Aboubakar ise 29 Ağustos'ta transfer olmuştu. Rakiplerde de benzer durumlar var. Mesela Osimhen. Galatasaray'a 4 Eylül'de transfer olmuştu."

SANCHO DOĞRULAMASI

"Jadon Sancho'yu ben de çok istiyorum. Türkiye'ye gelme yönündeki kararı çok önemli. Bizim de bir bütçemiz var. Gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Sancho gibi futbolcular, genellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımları tercih ediyorlar. Bugünden olur veya olmaz diye bir şey söylemek çok doğru olmaz. Olabilecekse, biz alır geliriz. Beşiktaş camiası içini rahat tutsun."

OSAYI SAMUEL'İN BİLETLERİNİ ALMIŞTIK

"Osayi Samuel'in biletlerini almıştık. Uçaktan 4-5 saat önce başka bir teklifle geldiler. Kabul etmedik. Kabul edebileceğimiz şeyler değil. Bizim istediğimiz şartlarda olursa gelecek, bu her futbolcu için geçerli."

EMERSON ROYAL

"Emerson Royal konusunda söyleyecek çok şeyimiz var. 'Flamengo'yu tercih ettim, projelerine inandım' diyor. Başarılar diliyorum ama öyle değil. Beşiktaş'ın bir ciddiyeti var, oturup futbolcu dedikodusu yapmam. Beşiktaş bir transferden vazgeçiyorsa, iyi bir sebebi vardır. 'Sosyal medyanın baskısıyla vazgeçildi' gibi bir algı yapılıyor. Hiç öyle bir şey yok. Ciddi sebebimiz var. O sebep, bizde kalsın."

ÖNCELİĞİMİZ SOL AÇIK VE SAĞ BEK

"Transferde öncelikli hedeflerimiz sol açık ve sağ bek. İlk 11'e katkı sağlayacak 4 üst düzey oyuncu transfer ettik. Yaptığımız tüm transferler, bir planlama doğrultusunda yapılıyor. Biz sadece bir sol kanat almak için kimseyi bu takıma alıp gelmeyeceğiz. Sisteme uyan, bize katkı sağlayacak oyuncular almaya çalışıyoruz. Kalan tüm eksikleri bu felsefe ile tamamlayacağız. Sonuçları alacağımıza inanıyorum."

CHAMBERLAIN'E PETERS'I SORDUM

"Oxlade-Chamberlain, Kyle Walker-Peters'a Beşiktaş ile ilgili kötü konuşmuş. Oxlade ile konuştum, 'Hayır söylemedim' diyor ama Walker-Peters'ın menajeri söylediğini ifade etti."

SOLSKJAER'E BU KADAR HAKSIZLIK YAPMANIN MANASI YOK

"Solskjaer kararının arkasındayız. Daha ilk lig maçına çıkmadan hoca gönderme konuşuluyor. Sezonun başındayız ve uzun bir yolumuz var. Her puan kaybından sonra kaos yaşayamayız. Solskjaer'e bu kadar haksızlık yapmanın manası yok. Solskjaer'e süre vereceğiz. Bizde kredisi var. Psikolojik ve mental olarak diplerdeyken taşın altına elini koyan, kaçmayan hocanın elbette bir kredisi olacak. Transferleri tamamlayınca artık top hocada olacak. Büyük takım oyunu oynayan bir takımı kendisinden bekleyeceğiz."

ORKUN BİR TRANSFERDEN FAZLASI

"Orkun Kökçü, bizim için bir transferden daha fazlası. Transferde gösterdiği duruş, karakteri ve her şeyiyle çok sevdiğimiz Beşiktaş'ın evladı. Orkun'a Beşiktaş forması giydirmek bize nasip oldu. Orkun, bir Beşiktaş efsanesi olacak. Kupalar ve şampiyonluklar kazanacak. Beşiktaş tarihinde yerini alacaktır."

32 YAŞINDA FUTBOLCU GELİRSE

"Transferlerimizin bir ortak noktası daha var. Jurasek ve ve Orkun, 24 yaşında. Abraham 27, Ndidi 28 yaşında. Bu oyuncular, hem takım kimliğimizi değiştirecekler hem de kişisel hedefleri devam edecekler. Bir sonraki transferleri için ciddi potansiyel taşımaya devam edecekler. Beşiktaş, bu oyunculardan uzun yıllar katkı alabilir. Aynı şekilde ilerleyen yıllarda bu isimler, Beşiktaş'a daha fazlasını kazandırabilir. Bundan sonra da bu profilde ve kalitede isimlere yöneliyoruz."

"32-33-34 yaşında oyuncu gelecek olursa, bonservis vererek falan almayacağız. Gelirler, 1 sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman 1 seneden fazla kontrat vermeyiz. Ben kendimi alkışlatmak istesem, geçmişte yaptıkları gibi 30-35 yaş aralığındaki oyuncuları buraya doldurur ve transferi bitirmiş olurdum. Transferleri de 10 Temmuz'da bitirirdim ama bu, günü kurtarmaktan başka bir şeye yaramazdı."

TRANSFERDE RAKAM YAZMAYIN

"Önce takımın iskeletini tamamlayacağız. Yarışmacı hale getireceğiz ve sonra genç oyunculara yöneleceğiz. Önce iddiamızı sürdürecek oyuncuları transfer edeceğiz. Transfer döneminden bu yana adı Beşiktaş ile anılan ve transferi tamamlanmayan oyuncular oldu. Sizden ricam transferlerle ilgili rakam yazmayın. Daha pazarlık aşamasında rakamlar havada uçuşuyor. Oraya rakam yazmasanız ne olur? Rakam yazınca 3 yıldız falan konuluyor üzerinize? Bize zarar veriyor bu. Pazarlık süreci bambaşka bir hal alıyor."

RASHFORD ÖRNEĞİ

"Rakam yazma işinden vazgeçelim. Bunlar bizim işimizi zorlaştırıyor. Bir de hiç ilgilenmediğimiz oyuncuların yazılması var. Başka oyuncularla yapılan görüşmeleri de etkiliyor. Örneğin Rashford süreci yaşadık. Rashford ile ilgili haberler çıktı. Samimi söylüyorum ben oyuncunun Barcelona'ya gideceğini mayıs ayından beri biliyordum. Bu haberlerin çıkması sonrasında yollamak için uğraştığımız oyuncular 'Madem Rashford alabiliyorsanız, demek ki kulüpte para var' diyorlar ve taleplerini yükseltiyorlar. Sonra iş dönüyor 'Rashford'u alamadınız' oluyor ama zaten ilgilenmedik."

BAJO LİSTEDEYDİ

"Bajo, scout ekibinin listesinde olan bir oyuncuydu. Bana göre de iyi bir oyuncu. O transferden vazgeçmemizin sebebi, aynı tarihlerde Demir Ege'nin takıma geri dönmesiydi. Mahmudu Bajo'yu Kızılyıldız'da izleyeceğiz, 'Kötü futbolcu' diyenlerle yüz yüze oturup konuşacağım. Bu ülkede herkes birinci sınıf teknik direktör olmuş vaziyette. Her gelen futbolcu sakat, her gelen futbolcu kötü."

RIDVAN YILMAZ İLE GÖRÜŞTÜK

"Rıdvan Yılmaz ile görüştük. Biten ne bir transfer var ne de resmiyete dökülen bir şey var. Menajeri ve kulübü ile görüşüyoruz ama resmiyet kazanma durumu yok şu anda."

HEDEF SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU

"Beşiktaş'ın hedefi, Süper Lig'de şampiyon olmak. Birinci önceliğimiz bu. Çok güzel bir kadro oluşturacağız. 6-7 tane yeni oyuncunun bir araya gelip takım olabilmesi birazcık zaman alacak ama olacak. Konferans Ligi'ndeki hedeflerimiz, biraz daha takım oturduktan sonra ortaya çıkacak. Konferans Ligi'ndeki takımlara baktığım zaman ben de ister istemez 'Final oynarız' diyorum. Ama bizim birinci önceliğimiz, Süper Lig'de şampiyon olmak. Başka hiçbir hedefim ve hayalim yok. Konferans Ligi, bizim için işin ikinci kısmı."

SOSYAL MEDYA EŞKIYALARI

Hiç kimse Beşiktaş sporcularına, dahası 20'li yaşlarının başlarındaki sporculara, ailelerine, eşlerine hakaret ve küfür edemez. Hele tehdit hiç edemez! Sadece Jurasek değil. Gündemimizde olan yerli yabancı tüm oyuncular ve aileleri gündemi takip ediyor ve olumsuz etkileniyorlar. Onlara sahip çıkmak için sosyal medya zorbalarına ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu çocuklara ailelerine, hayatlarına dilediği gibi dil uzatma haddini kendinde bulanlarla sonuna kadar savaşacağım. Beşiktaş'ın meydanı bu sosyal medya eşkıyalarına bırakmayacağını bilsinler."

"TARAFTARIMIZ İÇİNİ RAHAT TUTSUN"

"Taraftarımızı çok iyi anlıyorum. Ben de buraya oturmadan önce fena bir taraftar değildim. Ben o endişeyi görüyorum. O endişeyi gördüğümüz için çok tedbirli gidiyoruz. 10 Temmuz'da ben bu transferlerin hepsini bitirirdim ama hiçbir transferi aceleye getirmiyorum. Hata yapmayacağız. En ince ayrıntısına kadar çalışıyoruz hata yapmamak için. Bize hizmet edeceğine inandıktan sonra transferi şeyi oluyor. Camiamızı ve taraftarımızı anlıyorum. 4-5 sene aynı filmi izlemek... Biz aynı hataları yaparsak, sonumuz geçen seneler gibi olur. İçlerini rahat tutsunlar. Bugüne kadar yaptıklarımız ortada. Bundan sonra da öyle olacak. İşin ciddiyetinin farkında olan futbolcular gelecek. Son sahibi olduğumuz futbolculardan bana da camiaya da sıkıntı geldi. İçlerini rahat tutsunlar."

AYRILACAK OYUNCULAR

"Hepsiyle görüşüyoruz. Hepsinin gideceği yerler var aslında. Hepsi belli ülkenin transfer zamanını bekliyor. Öyle haftalar oluyor ki 2-3 kişi aynı anda vedalaşabiliyorsunuz. Şu anda maliyet dışında bizi etkileyen bir şeyi yok. İstedikleri kadar kalsınlar. Transfer politikamızı etkilemiyorlar. Parasını veririz Ümraniye'de oturur, parasını verip kimseyi göndermem!"

HAKEM HATALARI

"İlk haftadan hakem konuşmak istemezdik. Bu lig, bu hakemlerle devam edecek. Hatalar insan içindir. Ancak bunun sürekli belli takımların lehine ya da aleyhine olmasını kimse izah edemez."

ALTYAPILARIMIZ İÇİN DE ADIMLAR ATMAYA BAŞLADIK

"Altyapılarımız için de adımlar atmaya başladık. Altyapı ve öz kaynak organizasyonumuz yönetim kurulu üyelerimiz Toygun Batallı ve İbrahim Şafak Sağlam'a emanet ettik. Gençlik Gelişim Sorumlusu olarak da Serdar Topraktepe'yi görevlendirdik. Kulübümüzün efsane sporcularından oluşan bir kurul kurduk. Bu kurul, altyapılarımızla düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirecektir."

"Camiamızın bize büyük bir güven duygusuyla görev verdiği Dikilitaş ile ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Planladığımız şekilde ilerliyor. Aşama aşama gidiyoruz. Emlak Konut ile protokol imzalandı ve konu resmiyete döküldü. İlgili devlet dairelerinden gerekli izinlerin alınması başladı."