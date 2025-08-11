Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Baran Aksoy

Fenerbahçe'ye tepki yağıyor! Ali Koç ve Jose Mourinho hedefte: "Hiç utanmanız yok mu?"

Fenerbahçe'nin işgalci İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek veren Oleksandr Zinchenko’ya teklif götürmesine tepk yağıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı, hem Ali Koç'a hem de Zinchenko’yu ısrarla isteyen Jose Mourinho'ya ateş püskürdü.

Fenerbahçe'ye tepki yağıyor! Ali Koç ve Jose Mourinho hedefte:
tgrthaber.com
11.08.2025
13:57
11.08.2025
14:06

, İngiliz kulüplerinden ’in oyuncusu Oleksandr Zinchenko için resmi teklif yaptı. 28 yaşındaki Zinchenko ile görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı bildirildi.

Fenerbahçe'ye tepki yağıyor! Ali Koç ve Jose Mourinho hedefte: "Hiç utanmanız yok mu?"

“İSRAİL’İN YANINDAYIM” PAYLAŞIMI

Fenerbahçe’nin ’deki soykırım sırasında ’den yana tavır alan ve sosyal medya hesabından “İsrail’in yanındayım” paylaşımı yapan bir futbolcuya teklif götürmesi tepki çekti.

Fenerbahçe'ye tepki yağıyor! Ali Koç ve Jose Mourinho hedefte: "Hiç utanmanız yok mu?"

FENERBAHÇE'YE TEPKİ YAĞIYOR!

Teknik direktör Jose Mourinho’nun ısrarla edilmesini istediği Oleksandr Zinchenko’nun gündeme gelmesiyle sosyal medya kullanıcıları Fenerbahçe'ye ateş püskürdü.

Fenerbahçe'ye tepki yağıyor! Ali Koç ve Jose Mourinho hedefte: "Hiç utanmanız yok mu?"

"BU KONUYU KAPATIN"

Bazı kullanıcılar, "Hiç mi utanmanız yok?", "Hem Fenerbahçe hem de Türkiye'ye uygun olduğunu düşünmüyorum", "Bu konuyu kapatın" diyerek transfer girişimine tepki gösterdi.

ETİKETLER
#transfer
#gazze
#İsrail
#arsenal
#Fenerbahçe
#Zinchenko
#Spor
