Fenerbahçe'ye tepki yağıyor! Ali Koç ve Jose Mourinho hedefte: "Hiç utanmanız yok mu?"

Fenerbahçe, İngiliz kulüplerinden Arsenal’in oyuncusu Oleksandr Zinchenko için resmi teklif yaptı. 28 yaşındaki Zinchenko ile görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı bildirildi.

“İSRAİL’İN YANINDAYIM” PAYLAŞIMI

Fenerbahçe’nin Gazze’deki soykırım sırasında İsrail’den yana tavır alan ve sosyal medya hesabından “İsrail’in yanındayım” paylaşımı yapan bir futbolcuya teklif götürmesi tepki çekti.

FENERBAHÇE'YE TEPKİ YAĞIYOR!

Teknik direktör Jose Mourinho’nun ısrarla transfer edilmesini istediği Oleksandr Zinchenko’nun gündeme gelmesiyle sosyal medya kullanıcıları Fenerbahçe'ye ateş püskürdü.

"BU KONUYU KAPATIN"

Bazı kullanıcılar, "Hiç mi utanmanız yok?", "Hem Fenerbahçe hem de Türkiye'ye uygun olduğunu düşünmüyorum", "Bu konuyu kapatın" diyerek transfer girişimine tepki gösterdi.