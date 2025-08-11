Arda Turan çileden çıktı! Canlı yayına yansıyan sözleri Ukrayna'yı ayağa kaldırdı

Teknik direktörlük kariyerini Shakhtar Donetsk'te sürdüren Arda Turan, takımının başında Ukrayna Premier Lig'in 2. haftasında Karpaty Lviv deplasmanında boy gösterdi. Oldukça çekişmeli geçen maçta Shakhtar, skoru 3 kez lehine çevirmesine rağmen galibiyete ulaşamadı ve 3-3 biten maç sonrası 1 puanla yetindi. Ancak maçta skordan çok Arda Turan'ın 28. dakikada hakemle yaşadığı tartışma öne çıktı.

ARDA TURAN'DAN ÖFKE PATLAMASI

Bir pozisyonda hakemin verdiği karar sonrası adeta çılıgına dönen Arda Turan sinirlerine hakim olamayarak İspanyolca küfretti. Arda'nın ağzından çıkan kelimeler o sırada yakın çekim yapan yayıncı kuruluşun kamera mikrofonlarından net bir şekilde duyuldu. İşte o anlar:

https://x.com/i/status/1954641765534937378