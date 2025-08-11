Victor Osimhen Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Yeni sezona galibiyetle başlayan Galatasaray’ın bonservisiyle kadrosuna kattığı Victor Osimhen, takıma bir an önce uyum sağlayabilmek için Kemerburgaz’da 10 gündür izin yapmadan çift idmanla çalışmalarına devam ediyor.

OKAN BURUK'UN BİREYSEL PROGRAMINI UYGULUYOR

Yıldız futbolcu, son oynanan Gaziantep deplasmanına götürülmezken, kamp dönemine katılmayan ve Okan Buruk’un hazırladığı bireysel programı uygulayan isim, fiziksel açığını kapatmaya çalışıyor.

KADROYA GİRİYOR

Süper Lig’in ikinci haftasında, 15 Ağustos Cuma günü oynanacak Karagümrük maçını hedefleyen Nijeryalı golcü, bu karşılaşmada kadroya dahil edilecek.

İKİNCİ YARIDA SAHADA OLACAK

Okan Buruk, mücadeleye Barış Alper Yılmaz ile başlamayı düşünürken, 26 yaşındaki oyuncuya ikinci yarıda süre vermeyi planlıyor. Osimhen’in ilk 11’de sahaya çıkması için ise Kayseri deplasmanı bekleniyor.