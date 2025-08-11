Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Victor Osimhen Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray'da sezonun ilk maçında kadroya alınmayan Victor Osimhen için Teknik Direktör Okan Buruk kararını verdi. Nijeryalı golcü, Karagümrük maçında sahada olacak. İşte detaylar...

Victor Osimhen Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
11:06
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
11:13

Yeni sezona galibiyetle başlayan ’ın bonservisiyle kadrosuna kattığı , takıma bir an önce uyum sağlayabilmek için Kemerburgaz’da 10 gündür izin yapmadan çift idmanla çalışmalarına devam ediyor.

Victor Osimhen Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

OKAN BURUK'UN BİREYSEL PROGRAMINI UYGULUYOR

Yıldız futbolcu, son oynanan Gaziantep deplasmanına götürülmezken, kamp dönemine katılmayan ve ’un hazırladığı bireysel programı uygulayan isim, fiziksel açığını kapatmaya çalışıyor.

Victor Osimhen Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

KADROYA GİRİYOR

’in ikinci haftasında, 15 Ağustos Cuma günü oynanacak maçını hedefleyen Nijeryalı golcü, bu karşılaşmada kadroya dahil edilecek.

Victor Osimhen Karagümrük maçında oynayacak mı? Okan Buruk kararını verdi

İKİNCİ YARIDA SAHADA OLACAK

Okan Buruk, mücadeleye Barış Alper Yılmaz ile başlamayı düşünürken, 26 yaşındaki oyuncuya ikinci yarıda süre vermeyi planlıyor. Osimhen’in ilk 11’de sahaya çıkması için ise deplasmanı bekleniyor.

