Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif ortaya çıktı! Futbol tarihimizde böylesi yok

Suudi ekibi NEOM SC'nin Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz için sunduğu dudrak uçuklatan teklifin detayları ortaya çıktı. Transfer gerçekleşirse Türk futbol tarihinin bonservis ve yıllık ücret rekoru kırılacak!

Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif ortaya çıktı! Futbol tarihimizde böylesi yok
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 08:55

camiası şu sıralar 'a gelen teklifiyle çalkalanıyor. Avrupa'da da birçok kulübün raedarında yer alan milli futbsolcu için Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC astronomik bir teklif getirdi.

Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif ortaya çıktı! Futbol tarihimizde böylesi yok

GALATASARAY SICAK BAKIYOR

Arabistan spor basıında yer alan habere göre merkezi Tabuk kentinde bulunan NEOM SC, bu transfer için Galatasaray'a 40+10 milyon euro bonservis bedeli önerirken Barış Alper'e de yıllık 10 milyon euro maaş teklifi sundu. Sarı-Kırmızılı külubün sıcak baktığı transferin gerçekleşmesi durumunda hem bonservis ücreti anlamında hem de bir Türk futbolcunun alacağı yılık ücrekt açısından Türk futbol tarihinin rekorları kırılmış olacak.

Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip: Galatasaray'dan ayrılık kararı!
