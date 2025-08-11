Barış Alper Yılmaz'a gelen teklif ortaya çıktı! Futbol tarihimizde böylesi yok

Galatasaray camiası şu sıralar Barış Alper Yılmaz'a gelen transfer teklifiyle çalkalanıyor. Avrupa'da da birçok kulübün raedarında yer alan milli futbsolcu için Suudi Arabistan temsilcisi NEOM SC astronomik bir teklif getirdi.

GALATASARAY SICAK BAKIYOR

Arabistan spor basıında yer alan habere göre merkezi Tabuk kentinde bulunan NEOM SC, bu transfer için Galatasaray'a 40+10 milyon euro bonservis bedeli önerirken Barış Alper'e de yıllık 10 milyon euro maaş teklifi sundu. Sarı-Kırmızılı külubün sıcak baktığı transferin gerçekleşmesi durumunda hem bonservis ücreti anlamında hem de bir Türk futbolcunun alacağı yılık ücrekt açısından Türk futbol tarihinin rekorları kırılmış olacak.