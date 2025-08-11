Galatasaray'dan sürpriz Sacha Boey hamlesi! Anlaşma sağlandı

Son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2025-2026 sezonuna da galibiyetle başlayarak moral depoladı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeni sezonda da şampiyonluk parolasıyla start veren Cimbom'da transfer için operasyon devam ediyor. Galatasaray'ın kurmayları, teknik direktör Okan Buruk'un da onayıyla yeni takviyeler için kolları sıvamış durumda. Sağ bek pozisyonunda Frankowski ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı ekip, bu bölgeyi tanıdık bir yüzle doldurma peşinde.

SACHA BOEY İÇİN MASADA

Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen eski yıldızı Sacha Boey için harekete geçmişti. Sağ beke transfer isteyen Buruk'un gönlündeki ismin 24 yaşındaki Fransız futbolcu ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO

Bayern Münih ile iletişime geçen sarı-kırmızılılar, pazarlıklara 15 milyon Euro ile başlayan Alman devini 10 milyon Euro seviyesine indirdi. Galatasaray yönetimi, Alman devini ikna etmek üzere olsa da Sacha Boey'in tavrı Aslan'ı zorladığı vurgulandı.

PRİM KONUSUNDA KIRGIN

Haziran 2023'te sözü verilen şampiyonluk primini almadan Ocak 2024'te ayrılan Fransız sağ bek, sarı-kırmızılı kulübe kırgın. Dönüş teklifine mesafeli yaklaşan 24 yaşındaki sağ bek, 4-5 milyon Euro yıllık ücretten kapıyı açtı. İngiltere ve Fransa'da kiralık oynama seçeneğini de değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray hâlâ masada.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

2021 yılından 2024 yılına kadar Galatasaray'da forma giyen Boey, geride bıraktığımız sezonda 17 maça çıktı ve 2 asist yaptı.