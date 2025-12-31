Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Disney çocuk verilerini izinsiz topladı, bedelini ağır ödedi

Disney, YouTube videolarında çocukların gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle federal makamlarla anlaşarak 10 milyon dolarlık cezayı ödemeyi kabul etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.12.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
31.12.2025
saat ikonu 15:24

ABD merkezli medya devi Disney, çocukların gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 10 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Şirketin YouTube üzerindeki bazı videolarda ebeveyn izni olmadan veri topladığı ve hedefli reklamlar sunduğu tespit edildi. Disney, para cezasının yanı sıra platformdaki faaliyetlerini yasaya uygun hale getirecek bir uyum programı da oluşturacak.

The Walt Disney Company, YouTube'a yüklenen bazı videolarda çocukların gizliliğine ilişkin yasaların ihlal edildiği iddiaları üzerine 10 milyon dolar idari para cezası ödemeyi kabul etti.

Disney çocuk verilerini izinsiz topladı, bedelini ağır ödedi

DAVA, ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, federal mahkemenin, Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından Disney'e yöneltilen suçlamalara ilişkin davayı anlaşmalı kararla sonuçlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Çocukların Çevrim İçi Gizliliğinin Korunması Yasası" kapsamında, internet sitesi ve çevrim içi hizmet işletmecilerinin 13 yaşından küçük çocukların kişisel bilgilerini, ebeveynlere bildirimde bulunmadan ve ebeveyn onayı almadan toplamasını, kullanmasını veya paylaşmasını yasakladığı hatırlatıldı.

Anlaşma kapsamında Disney'in 10 milyon dolar idari para cezası ödemeyi kabul ettiği bildirilen açıklamada, ayrıca YouTube'daki faaliyetlerinde bu yasaya uygun hareket edilmesini sağlamak üzere bir uyum programı oluşturmasının şart koşulduğu aktarıldı.

FTC tarafından federal mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde, Disney'in YouTube'daki bazı video içeriklerini çocuklara yönelik olarak uygun şekilde işaretlemediği, bu nedenle Disney ve onun adına hareket eden üçüncü tarafların çocuklara hedefli reklamlar yönelttiği ve ebeveyn izni olmaksızın çocukların kişisel verilerini topladığı ileri sürülmüştü.

Dilekçede, Disney'in YouTube'daki videolarının ABD'de milyarlarca izlenmeye ulaştığı kaydedilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kenan İmirzalıoğlu inkar etmişti! A.B.İ. dizisinin konusu ortaya çıktı
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.