Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı! Ağır tonajlı araçlara yasak geldi

İstanbul dahil birçok ilde kar yağışı etkisini arttırdı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı birçok ili beyaza bürüdü. Ulaşımda aksamalar meydana gelirken, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle tedbirler artırıldı.

SÜRÜCÜLER TEM OTOYOLU'NA YÖNLENDİRİLİYOR

Kar yağışının şiddetini artırması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, D-100 kara yolunun İstanbul istikametini tır ve kamyon geçişlerine kapattı. Elmalık Kavşağı mevkiinde kontrol noktası oluşturan ekipler, ağır tonajlı araçların D-100 kara yolunu kullanmasına izin vermiyor. Sürücüler, ekipler tarafından TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor.

Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bölgede kar yağışının gece saatlerinde de etkili olması bekleniyor. Küçük araçların geçişine ise şu an için kontrollü olarak izin veriliyor.