Galatasaray Ederson ile anlaştı mı? İtalyan gazeteci transferdeki son durumu duyurdu

Galatasaray'da Muslera sonrası kaleci arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, Manchester City'nin kalecisi Ederson ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Ederson transferindeki son durum hakkında İtalyan gazeteci Fabrizio Romano sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Taraftarlar tarafından Galatasaray Ederson ile anlaştı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY EDERSON İLE ANLAŞTI MI?

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City ile Ederson arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor. Galatasaray transfer için Manchester City'e 10 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu. İngiliz ekibi ise Brezilyalı eldiven için 25 milyon Euro civarı bir rakam talep ediyor. İki kulüp arasındaki pazarlıkların hala devam ettiğini belirten Fabrizio Romano, Ederson'un ise Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirtti.

Manchester City'nin ise Ederson'un transferinin başarılı olması durumunda rotayı Donnarumma'ya çevireceğini iddia etti.

EDERSON İSTATİSTİKLERİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI

Ederson geçtiğimiz sezon Manchester City'nin 40 maçında kaleyi korudu. Bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapatan Brezilyalı eldiven, sezon boyunca sadece 54 gol yedi.

Transfermarkt'ın verilerine göre Ederson'un 20 milyon Euro değeri bulunuyor. Ederson'un kariyeri boyunca oynadığı takımlar ise şöyle: