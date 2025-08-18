Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Ederson ile anlaştı mı? İtalyan gazeteci transferdeki son durumu duyurdu

Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor. Taraftarlar tarafından Galatasaray'ın Ederson ile anlaşıp, anlaşmadığı merak ediliyor. Ederson transferindeki son durum belli oldu.

Galatasaray Ederson ile anlaştı mı? İtalyan gazeteci transferdeki son durumu duyurdu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
14:58
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
14:58

'da Muslera sonrası arayışları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların, 'nin kalecisi ile ilgilendiği ortaya çıkmıştı. Ederson transferindeki son durum hakkında İtalyan gazeteci sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Taraftarlar tarafından Galatasaray Ederson ile anlaştı mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Ederson ile anlaştı mı? İtalyan gazeteci transferdeki son durumu duyurdu

GALATASARAY EDERSON İLE ANLAŞTI MI?

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City ile Ederson arasındaki görüşmeleri devam ediyor. Galatasaray transfer için Manchester City'e 10 milyon Euro bonservis teklifinde bulundu. İngiliz ekibi ise Brezilyalı eldiven için 25 milyon Euro civarı bir rakam talep ediyor. İki kulüp arasındaki pazarlıkların hala devam ettiğini belirten Fabrizio Romano, Ederson'un ise Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirtti.

Manchester City'nin ise Ederson'un transferinin başarılı olması durumunda rotayı Donnarumma'ya çevireceğini iddia etti.

Galatasaray Ederson ile anlaştı mı? İtalyan gazeteci transferdeki son durumu duyurdu

EDERSON İSTATİSTİKLERİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI

Ederson geçtiğimiz sezon Manchester City'nin 40 maçında kaleyi korudu. Bu karşılaşmaların 13'ünde kalesini gole kapatan Brezilyalı eldiven, sezon boyunca sadece 54 gol yedi.

Transfermarkt'ın verilerine göre Ederson'un 20 milyon Euro değeri bulunuyor. Ederson'un kariyeri boyunca oynadığı takımlar ise şöyle:

  • Sau Paulo U17
  • Benfica U17
  • GD Ribeirao
  • Rio Ave
  • Benfica
  • Manchester City
