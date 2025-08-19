Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Okan Buruk bizzat istiyor: Transfer listesinde ilk sıraya alındı

Şampiyonluğa doymayan Galatasaray, Süper Lig’e iki galibiyetle kayıpsız başladı. Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefini düşünerek kadrosunu güçlendirme hamlelerine devam ediyor. Victor Osimhen’i 75 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de kaleci ve savunma hattı için girişimlerini hızlandırmış durumda...

WILFRIED SINGO İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray, savunmaya takviyesi için aradığı ismi Fransa’da buldu. Hem stoper hem sağ bek oynayabilmesi nedeniyle transfer listesinin başına yazılan Wilfried Singo için çalışmalar sürüyor.

GALATASARAY'DAN ORKUN KÖKÇÜ TAKTİĞİ

Teknik direktör Okan Buruk’un özellikle istediği Fildişi Sahilli futbolcuya Monaco 30 milyon Euro fiyat biçiyor. Monaco'nun istediği bu ücreti bu sezon ödemek istemeyen Galatasaray, Beşiktaş’ın Benfica’dan Orkun Kökçü transferinde izlediği yönteme benzer bir strateji uygulamaya karar verdi.

SINGO ARKADAŞLARINA GALATASARAY'I SORDU

Zorunlu satın alma opsiyonuyla masaya oturan sarı-kırmızılılar, kiralama teklifine ek olarak bir yıl sonra 25 milyon Euro bonservis ödemeyi planlıyor. 24 yaşındaki Singo ise milli takımdaki arkadaşlarından Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgiler toplamaya başladı.