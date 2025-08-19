Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Okan Buruk bizzat istiyor: Transfer listesinde ilk sıraya alındı

Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de savunma hattı için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray, savunmaya takviyesi için aradığı ismi Fransa’da buldu. Okan Buruk'un bizzat istediği Wilfried Singo, transfer listesinin başına yazıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 09:39

Şampiyonluğa doymayan , ’e iki galibiyetle kayıpsız başladı. Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefini düşünerek kadrosunu güçlendirme hamlelerine devam ediyor. Victor Osimhen’i 75 milyon Euro karşılığında kadrosuna katan Galatasaray, şimdi de kaleci ve savunma hattı için girişimlerini hızlandırmış durumda...

Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Okan Buruk bizzat istiyor: Transfer listesinde ilk sıraya alındı

WILFRIED SINGO İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray, savunmaya takviyesi için aradığı ismi Fransa’da buldu. Hem stoper hem sağ bek oynayabilmesi nedeniyle listesinin başına yazılan Wilfried Singo için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Okan Buruk bizzat istiyor: Transfer listesinde ilk sıraya alındı

GALATASARAY'DAN ORKUN KÖKÇÜ TAKTİĞİ

Teknik direktör ’un özellikle istediği Fildişi Sahilli futbolcuya 30 milyon Euro fiyat biçiyor. Monaco'nun istediği bu ücreti bu sezon ödemek istemeyen Galatasaray, Beşiktaş’ın Benfica’dan Orkun Kökçü transferinde izlediği yönteme benzer bir strateji uygulamaya karar verdi.

Galatasaray'dan beklenmedik hamle! Okan Buruk bizzat istiyor: Transfer listesinde ilk sıraya alındı

SINGO ARKADAŞLARINA GALATASARAY'I SORDU

Zorunlu satın alma opsiyonuyla masaya oturan sarı-kırmızılılar, kiralama teklifine ek olarak bir yıl sonra 25 milyon Euro bonservis ödemeyi planlıyor. 24 yaşındaki Singo ise milli takımdaki arkadaşlarından Galatasaray ve Türkiye hakkında bilgiler toplamaya başladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Edson Alvarez bombası patlıyor! Anlaşma imzaya kaldı
Trabzonspor Kasımpaşa'yı tek golle devirdi
Kerem Aktürkoğlu için sona gelindi! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam belli oldu
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#okan buruk
#Monaco
#Wilfried Singo
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.