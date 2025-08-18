Kerem Aktürkoğlu için sona gelindi! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam belli oldu

Fenerbahçe'de karmaşık bir hal alan Kerem Aktürkoğlu transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ilk yaptığı teklife dönmeye hazır olduğunu yazdı.

Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Kerem için geri adım attığı ilk teklifine geri dönüyor. Benfica'nın bu konuda taviz vermemesinin ardından sarı-lacivertlilerin eski teklifi yineleyeceği aktarıldı.

TRANSFER KISA SÜRE İÇİNDE TAMAMLANACAK

Fenerbahçe'nin 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euroluk eski teklfini yineleyeceği belirten haberde, transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDA FORMA GİYMEYECEK

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu transferi gerçekleşirse Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica eşleşmesinde forma giyemeyecek.