29°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kerem Aktürkoğlu için sona gelindi! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinde sona gelindi. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcu için Benfica'ya yaptığı ilk teklife dönmeye hazırlandığı aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu için sona gelindi! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
13:52
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
14:18

'de karmaşık bir hal alan transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ilk yaptığı teklife dönmeye hazır olduğunu yazdı.

Kerem Aktürkoğlu için sona gelindi! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam belli oldu

Record'un haberine göre; Fenerbahçe, Kerem için geri adım attığı ilk teklifine geri dönüyor. 'nın bu konuda taviz vermemesinin ardından sarı-lacivertlilerin eski teklifi yineleyeceği aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu için sona gelindi! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam belli oldu

TRANSFER KISA SÜRE İÇİNDE TAMAMLANACAK

Fenerbahçe'nin 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euroluk eski teklfini yineleyeceği belirten haberde, transferin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu için sona gelindi! Fenerbahçe'nin ödeyeceği rakam belli oldu

FENERBAHÇE KARŞILAŞMASINDA FORMA GİYMEYECEK

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu transferi gerçekleşirse Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Benfica eşleşmesinde forma giyemeyecek.

