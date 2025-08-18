Ferdi Kadıoğlu müjdesini Montella verdi: 'Geri dönüşü çok yakın'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Brighton formasıyla yeniden sahaya çıkan Ferdi Kadıoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncunun durumunu yakından takip ettiklerini belirten Montella, “Ferdi’nin dönüşü çok yakın görünüyor” dedi.

21 DAKİKA SÜRE ALMIŞTI

Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Fulham karşısında 21 dakika görev almıştı. Bu gelişme, milli takım cephesinde de sevinçle karşılandı.

Montella Anadoılu Ajansı'na yaptığı açıklamada, uzun bir sakatlık dönemi geçiren Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip ettiklerini belirterek, başarılı futbolcuyla önümüzdeki günlerde bire bir görüşeceğini söyledi.

“DÖNMESİNİ ÇOK İSTİYORUM”

Ferdi'nin son dönemde takımıyla antrenman devamlılığının arttığına da vurgu yapan İtalyan teknik direktör, "Durumunu yakinen takip ettiğimiz için görüşüp hissiyatını da almamız gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla geri dönüşünün çok yakın olacağını hissettik. Ferdi burada olmak istiyor. Uzun zamandır yoktu. Ben de çok istiyorum. Hem takım arkadaşlarından hem de takımdan uzak kaldı. Böyle bir niyetimiz var. Bu hafta hem ben göreceğim hem de performans hocamız değerlendirecek. Sonrasında daha net bir tabloyla elimizde veriler olacak ve daha net şekilde cevap vereceğim." diye konuştu.