Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

Fenerbahçe, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında yapılacak olan mücadele Kadıköy'de oynanacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Kocaelispor maçının biletlerlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Kocaelispor maç biletlerinin fiyatları merak ediliyor.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Kocaelispor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sarı-lacivertliler genel olarak maç biletlerini 2-3 gün önceden satışa çıkartıyor. Bu kapsamda karşılaşmanın maç biletlerinin 21 Ağustos 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili Fenerbahçe tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ BİLETİ NE KADAR, FİYATI?

Fenerbahçe - Kocaelispor maçının bilet fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın biletlerinin fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin en son kendi evinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında oynadığı Feyenoord mücadelesinin bilet fiyatları ise şöyle olmuştu: