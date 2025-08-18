Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan mücadeleyi stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Kocaelispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatları araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın bilet satış duyurusu bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 13:02

, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü 'in yeni ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında yapılacak olan mücadele Kadıköy'de oynanacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Kocaelispor maçının biletlerlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise gündem oldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Kocaelispor maç biletlerinin fiyatları merak ediliyor.

Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Kocaelispor maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sarı-lacivertliler genel olarak maç biletlerini 2-3 gün önceden satışa çıkartıyor. Bu kapsamda karşılaşmanın maç biletlerinin 21 Ağustos 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili Fenerbahçe tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Fenerbahçe Kocaelispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları gündemde

FENERBAHÇE - KOCAELİSPOR MAÇ BİLETİ NE KADAR, FİYATI?

Fenerbahçe - Kocaelispor maçının bilet fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusuyla birlikte karşılaşmanın biletlerinin fiyatlarının netlik kazanması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin en son kendi evinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu kapsamında oynadığı Feyenoord mücadelesinin bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

  • KUZEY- SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
  • FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
  • FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL
  • VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL
ETİKETLER
#kocaelispor
#süper lig
#Fenerbahçe
#Maç Bileti
#Fenerbahçe - Kocaelispor
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.