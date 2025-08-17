Fenerbahçe'den Cenk Tosun açıklaması

Fenerbahçe, Göztepe karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun için sağlık bilgilendirmesi yaptı. Kulüpten paylaşılan bilgiye göre futbolcu, karşılaşmanın ardından Medicana Ataşehir Hastanesi’nde MR çekimine alındı ve sağ kasık (inguinal) bölgesinde kas yaralanması saptandı. Oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Cenk Tosun'un dün akşam oynanan Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Kasık bölgesi sağ tarafında kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.

Kulüp sağlık ekibi, ilk teşhisin kas yaralanması olduğunu bildirirken, oyuncunun ağrı ve fonksiyon durumuna göre bireyselleştirilmiş tedavi–rehabilitasyon planının uygulanacağını belirtti. İlk aşamada yüklenmenin kontrolü ve ağrı yönetimi ön planda olacak.