Gaziantep’te yarın okullar tatil mi, var mı? 31 Aralık Gaziantep Valisi son dakika açıkladı

Türkiye'nin dört bir tarafında kar yağışları giderek etkisini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te de kar yağışı görülecek. Yoğun kar yağışının olmasının beklendiği Gaziantep'te MGM'nin açıklamalarının ardından okulların durumu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından Gaziantep'te yarın okullar tatil mi, var mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Binlerce öğrenci ve velinin gözü Gaziantep Valiliği'nin son dakika açıklamasına çevrildi.

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 31 ARALIK?

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre meteorolojik veriler ışığında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada öğrenci ve eğitimcilerin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önüne alınarak bu kararın alındığı belirtildi.

Karar kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumları, resmi ve özel rehabilitasyon merkezleri, resmi ve özel anaokulları ve özel eğitim anaokullarında eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan özel gereksinimli ve hamile personellerin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada karar alınırken 31 Aralık 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve buzlanmanın dikkate alındığı ifade edildi.

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI?

Gaziantep'te 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullar yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edildi. Karar kapsamında resmi ve özel olan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tatil yapacak. 2 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren ise okullar yeni bir karar alınmadığı taktirde tekrardan açılacak.

GAZİANTEP'TE YARIN KAR YAĞACAK MI 31 ARALIK?

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Aralık 2025 Salı gününü 31 Aralık 2025 Çarşamba gününe bağlayan gece yarısından itibaren Gaziantep genelinde kar yağışı başlayacak. Sabah saatlerine doğru etkisini artıracak olan kar yağışı 2 Ocak 2025 Cuma gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının 31 Aralık 2025 Çarşamba günü en düşük -3 derece, en yüksek ise 0 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise gün içerisinde -8 ila -5 derece arasında değişiklik gösterecek.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Gaziantep 5 günlük hava tahmin raporu şöyle: