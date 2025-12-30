Menü Kapat
Yaşam
Gaziantep’te yarın okullar tatil mi, var mı? 31 Aralık Gaziantep Valisi son dakika açıkladı

31 Aralık Gaziantep'te okullar tatil mi, var mı sorusu kar yağışının başlamasının ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının -2 dereceye kadar düşeceği Gaziantep'te yarın okullar tatil mi sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Gaziantep Valiliği tarafından il genelinde okulların tatil olup olmayacağı hakkında açıklama yaptı.

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi, var mı? 31 Aralık Gaziantep Valisi son dakika açıkladı
Türkiye'nin dört bir tarafında kar yağışları giderek etkisini artırmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te de kar yağışı görülecek. Yoğun kar yağışının olmasının beklendiği Gaziantep'te MGM'nin açıklamalarının ardından okulların durumu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler tarafından Gaziantep'te yarın okullar tatil mi, var mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Binlerce öğrenci ve velinin gözü Gaziantep Valiliği'nin son dakika açıklamasına çevrildi.

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi, var mı? 31 Aralık Gaziantep Valisi son dakika açıkladı

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 31 ARALIK?

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre meteorolojik veriler ışığında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada öğrenci ve eğitimcilerin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önüne alınarak bu kararın alındığı belirtildi.

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi, var mı? 31 Aralık Gaziantep Valisi son dakika açıkladı

Karar kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumları, resmi ve özel rehabilitasyon merkezleri, resmi ve özel anaokulları ve özel eğitim anaokullarında eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan özel gereksinimli ve hamile personellerin de aynı süre içerisinde idari izinli sayılacağı açıklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada karar alınırken 31 Aralık 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve buzlanmanın dikkate alındığı ifade edildi.

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi, var mı? 31 Aralık Gaziantep Valisi son dakika açıkladı

GAZİANTEP OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI?

Gaziantep'te 31 Aralık 2025 Çarşamba günü okullar yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tatil edildi. Karar kapsamında resmi ve özel olan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tatil yapacak. 2 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren ise okullar yeni bir karar alınmadığı taktirde tekrardan açılacak.

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi, var mı? 31 Aralık Gaziantep Valisi son dakika açıkladı

GAZİANTEP'TE YARIN KAR YAĞACAK MI 31 ARALIK?

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre 30 Aralık 2025 Salı gününü 31 Aralık 2025 Çarşamba gününe bağlayan gece yarısından itibaren Gaziantep genelinde kar yağışı başlayacak. Sabah saatlerine doğru etkisini artıracak olan kar yağışı 2 Ocak 2025 Cuma gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıklarının 31 Aralık 2025 Çarşamba günü en düşük -3 derece, en yüksek ise 0 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise gün içerisinde -8 ila -5 derece arasında değişiklik gösterecek.

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi, var mı? 31 Aralık Gaziantep Valisi son dakika açıkladı

GAZİANTEP HAVA DURUMU

MGM tarafından açıklanan bilgilere göre Gaziantep 5 günlük hava tahmin raporu şöyle:

Gaziantep’te yarın okullar tatil mi, var mı? 31 Aralık Gaziantep Valisi son dakika açıkladı
