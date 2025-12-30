Menü Kapat
 Baran Aksoy

Galatasaray isim isim paylaştı! Hepsi mahkemeye verildi

Son dakika haberi: Galatasaray, kulüp hakkında karamalama kampanyası yürüten isimler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan kişilerin arasında; Ahmet Ercanlar, Ümit Özat, Lübe Ayar gibi isimler var. İşte detaylar...

Galatasaray son dönemde kulübün adını yasa dışı süreçlerle ilişkilendirmeye çalışan isimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Aralarında Ümit Özat, Ahmet Ercanlar, Turgay Demir, Lübe Ayar, Sarp Akkaya gibi isimlerin bulunduğu 18 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"ÇETELEŞMİŞ BİR EKİP"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde, organize şekilde hareket eden, çeteleşmiş bir ekip tarafından; başta sosyal medya olmak üzere çeşitli mecralarda Galatasaray Spor Kulübü’nün adını yasa dışı süreçlerle ilişkilendirmeye yönelik sistematik bir karalama ve iftira kampanyası yürütüldüğü açıkça görülmektedir. Galatasaray Spor Kulübü, 120 yılı aşan köklü tarihi boyunca hiçbir zaman hukuk dışı yapılarla anılmamış; aksine hukuku, adaleti ve kurumsal itibarı en temel değerleri arasında görmüştür. Buna rağmen, Kulübümüzü bilinçli şekilde suç örgütleriyle, yasa dışı faaliyetlerle veya gerçek dışı senaryolarla ilişkilendirmeye çalışan kişi ve odaklar hakkında kapsamlı ve kararlı bir hukuki mücadele süreci başlatılmıştır.

Bu kapsamda aşağıda sıralanan;

@ahmetercanlar
@ahmetkonanc
@turgaydemirr
@sehersultan123
@Fener_
@UmitOzatOnline
@AksuTw
@12numaraorg
@lubeayar
@akkayasarp
@SerkanPilavoglu
@omerhankrm
@gokhanozoguz
@sekermurat
@baristumok
@fatihportakal
@Feneristcom
@FenerSol1907

X kullanıcıları hakkında TCK md. 288 (Adli Yargılamayı Etkileme), md. 216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama), md. 217/A (Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma), md. 220 (Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak) kapsamında suç duyurularında bulunulmuştur"

