SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

2025 yılının en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları belli oldu! 5. sıradaki futbolcu Süper Lig’de oynuyor

Aralık 30, 2025 14:34
1
2025 yılında en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcular

2025 yılında en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcular belli oldu. Başarılı performansları ile dikkatleri çeken futbolcular milyonlarca euro karşılığında transfer olurken hem kendileri hem de kulüpleri kazançlı çıktı. En çok bonservis bedeli alan 10 futbolcu arasında ise Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim yer aldı…

2
futbol

2025 yılı sona ererken aldıkları paralarla dikkatleri çeken futbolcular listelendi. Bu kapsamda en fazla bonservis bedeli ödenen isimler de belli oldu. Listenin ilk sırasındaki futbolcu Newcastle United’dan Liverpool’a transfer olurken, ödenen bonservis bedeli 145 milyon euro oldu. İşte merakla beklenen o liste…

3
ALEXANDER ISAK

2025 YILINDA EN FAZLA BONSERVİS BEDELİ ÖDENEN FUTBOLCULAR

1 NUMARA ALEXANDER ISAK: 145 MİLYON EURO

Newcastle United-Liverpool

4
FLORİAN WİRTZ

2 NUMARA FLORİAN WİRTZ: 125 MİLYON EURO

B. Leverkusen-Liverpool

5
HUGO EKİTİKE

3 NUMARA HUGO EKİTİKE: 95 MİLYON EURO

E. Frankfurt-Liverpool

6
BENJAMİN SESKO

4 NUMARA BENJAMİN SESKO

76.5 milyon euro Leipzig-Manchester United

7
VİCTOR OSİMHEN

5 NUMARA VİCTOR OSİMHEN

75 milyon euro: Napoli-Galatasaray

8
NİCK WOLTEMADE

6 NUMARA NİCK WOLTEMADE

75 milyon euro: Stuttgart-Newcastle United

9
BRYAN MBUEMO

7 NUMARA BRYAN MBUEMO

75 milyon euro: Brentford-Manchester United

10
MATHEUS CUNHA

8 NUMARA MATHEUS CUNHA

74.2 milyon euro: Wolverhampton-Manchester United

11
MARTİN ZUBİMENDİ

9 NUMARA MARTİN ZUBİMENDİ

70 milyon euro: Real Sociedad Arsenal

12
LUİS DİAZ

10 NUMARA LUİS DİAZ

70 milyon euro: Liverpool-Bayern Münih

