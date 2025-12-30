2025 yılının en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcuları belli oldu! 5. sıradaki futbolcu Süper Lig’de oynuyor

Kategoriler
2025 yılında en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcular belli oldu. Başarılı performansları ile dikkatleri çeken futbolcular milyonlarca euro karşılığında transfer olurken hem kendileri hem de kulüpleri kazançlı çıktı. En çok bonservis bedeli alan 10 futbolcu arasında ise Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim yer aldı…
2025 yılı sona ererken aldıkları paralarla dikkatleri çeken futbolcular listelendi. Bu kapsamda en fazla bonservis bedeli ödenen isimler de belli oldu. Listenin ilk sırasındaki futbolcu Newcastle United’dan Liverpool’a transfer olurken, ödenen bonservis bedeli 145 milyon euro oldu. İşte merakla beklenen o liste…
1 NUMARA ALEXANDER ISAK: 145 MİLYON EURO
Newcastle United-Liverpool
2 NUMARA FLORİAN WİRTZ: 125 MİLYON EURO
B. Leverkusen-Liverpool
3 NUMARA HUGO EKİTİKE: 95 MİLYON EURO
E. Frankfurt-Liverpool
4 NUMARA BENJAMİN SESKO
76.5 milyon euro Leipzig-Manchester United
5 NUMARA VİCTOR OSİMHEN
75 milyon euro: Napoli-Galatasaray
6 NUMARA NİCK WOLTEMADE
75 milyon euro: Stuttgart-Newcastle United
7 NUMARA BRYAN MBUEMO
75 milyon euro: Brentford-Manchester United
8 NUMARA MATHEUS CUNHA
74.2 milyon euro: Wolverhampton-Manchester United
9 NUMARA MARTİN ZUBİMENDİ
70 milyon euro: Real Sociedad Arsenal
10 NUMARA LUİS DİAZ
70 milyon euro: Liverpool-Bayern Münih