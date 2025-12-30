Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Beşiktaş yılın santraforunu istiyor! Listeye 2 sürpriz aday

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılma ihtimaline karşılık forvet transferi için kolları sıvadı. Kara Kartal Sergen Yalçın ve ekibinin isteği doğrultusunda listeye 2 aday belirledi.

Beşiktaş yılın santraforunu istiyor! Listeye 2 sürpriz aday
Beşiktaş Süper Lig ve Türkiye kupası hedeflerinde puan kaybı yaşamamak için kadroya takviye planlıyor. Ara transfer dönemine yoğun şekilde hazırlanan teknik heyet mevkileri belirlerken gönderilecek oyuncular da gündemde.

Beşiktaş yılın santraforunu istiyor! Listeye 2 sürpriz aday

BEŞİKTAŞ FORVET İSTİYOR

Beşiktaş’ta inişli çıkışlı performansıyla dikkat çeken Tammy Abraham'ın hem Rusya hem de Suudi Arabistan'dan ciddi şekilde talipleri olduğu öne sürüldü.

Henüz kulübe resmi olarak bir başvuru olmasa da ilerleyen günlerde olası tekliflere hazırlıksız yakalanmak istemeyen siyah-beyazlılar, alternatif isimler üzerinde çalışıyor.

Beşiktaş yılın santraforunu istiyor! Listeye 2 sürpriz aday

İngiltere'den Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo Kara Kartalın transfer listesinde. 23 yaşındaki oyuncu ile kiralık olarak ilgilenen Beşiktaş'a bu transferde Frankfurt rakip olabilir.

Fransız santrfor, yazın 30 milyon euro bedelle Rennes'ten transfer olduğu Premier Lig ekibinde hiçbir maçta ilk 11'de yer alamadı ve bu nedenle ayrılığa sıcak bakıyor.

4.5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Arnaud Kalimuendo, bu sezon 13 maçta 386 dakika süre aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi olan Fransız santrfor, 6 kez milli formayı giydi. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Kalimuendo, bir önceki takımı Rennes'te 112 karşılaşmada 40 gol, 14 asistlik performans sergilemişti.

YILIN SANTRFORUNA YAKIN TAKİP

Siyah-beyazlılarda scout ekibinin gözlemlediği bir diğer genç golcü ise Djurgardens formasıyla başarılı bir sezon geçiren August Priske. İsveç'te yılın en iyi futbolcusu ödülünü de kazanan 21 yaşındaki oyuncu, gözlemcilerin yakın takibinde.

Beşiktaş yılın santraforunu istiyor! Listeye 2 sürpriz aday

Ancak geride kalan sezonda 28 maçta 19 gol, 2 asistlik performansı Avrupa'dan da birçok takımın iştahını kabartmış durumda. August Priske'nin kulübüyle 2028'e kadar kontratı bulunuyor.

Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu açıklandı!
#Futbol
#Spor
