 Suat Vilgen

Galatasaraylı yıldıza bir talip daha! İkinci teklif de Bundesliga'dan

Galatasaray'ın Gana asıllı Alman futbolcusu Derrick Köhn için Werder Bremen'den sonra Union Berlin'in de resmi teklif yaptığı bildirildi!

Galatasaraylı yıldıza bir talip daha! İkinci teklif de Bundesliga'dan
'ın takımdan ayrılması gündeme gelen 'e Almanya’dan bir talip daha çıktı. 'in ardından de Gana asıllı Alman milli sol beke talip oldu.

Galatasaraylı yıldıza bir talip daha! İkinci teklif de Bundesliga'dan

MASADA İKİ ALMAN VAR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nın haberine göre, Bundesliga temsilcisi resmi teklifini Galatasaray'a iletti. Daha önce Rus ekibi Spartak Moskova’nın da listesine giren ancak Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Köhn için Werder Bremen masada pazarlıklarını sürdürüyordu. Görüşmelerde Galatasaray'ın talep ettiği rakam ile Bremen’in teklifi arasında küçük bir fark kaldığı belirtiliyordu!

BAYERN'DE YETİŞTİ

Profesynel futbola Bayern Münih altyapısından geçiş yapan Köhn, daha önce Almanya'da Willem II ve Hannover 96'da forma giydikten sonra 2004 yılında Galatasaray'a olmuştu. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu geçen sezon Werder Bremen'e kiralık göndermişti. Bu takımda 27 maça çıkan Köhn, hücuma da 2 golle katkı vermişti.

ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#bundesliga 2
#transfer
#derrick köhn
#Union Berlin
#werder bremen
#Futbol
