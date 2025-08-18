Galatasaraylı yıldıza bir talip daha! İkinci teklif de Bundesliga'dan

Galatasaray'ın takımdan ayrılması gündeme gelen Derrick Köhn'e Almanya’dan bir talip daha çıktı. Werder Bremen'in ardından Union Berlin de Gana asıllı Alman milli sol beke talip oldu.

MASADA İKİ ALMAN VAR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nın haberine göre, Bundesliga temsilcisi resmi teklifini Galatasaray'a iletti. Daha önce Rus ekibi Spartak Moskova’nın da listesine giren ancak Rusya’ya uygulanan ambargo nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Köhn için Werder Bremen masada pazarlıklarını sürdürüyordu. Görüşmelerde Galatasaray'ın talep ettiği rakam ile Bremen’in teklifi arasında küçük bir fark kaldığı belirtiliyordu!

BAYERN'DE YETİŞTİ

Profesynel futbola Bayern Münih altyapısından geçiş yapan Köhn, daha önce Almanya'da Willem II ve Hannover 96'da forma giydikten sonra 2004 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu geçen sezon Werder Bremen'e kiralık göndermişti. Bu takımda 27 maça çıkan Köhn, hücuma da 2 golle katkı vermişti.