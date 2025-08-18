Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında! Canlı Maç Anlatımı

Kasımpaşa ile Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 2. haftası mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, sezonun ilk puanını ya da puanlarını almak hedefinde.

Bu sezon ligdeki ilk maçında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı da yenerek ikide iki yapma amacında.

21.30'da başlayan maçı Hakem Cihan Aydın yönetiyor.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

7' Kasımpaşa'nın kullandığı korner vuruşunda Ben Ouanes'in ön direkten yükselerek yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

9' Onuachu sağ kanatta Szalai ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalırken faul beklentisine karşı hakem maçı devam ettirdi.

33. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde 33’üncü randevusuna çıkıyor. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 32 karşılaşmada Trabzonspor’un 14, Kasımpaşa’nın 8 galibiyeti bulunurken 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Winck, Mortadha, Baldursson, Cafu, Haris, Ali Yavuz, Fall, Gueye.

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Vişça, Olaigbe, Augusto, Onuachu.