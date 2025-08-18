Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında! Canlı Maç Anlatımı

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. İstanbul temsilcisi ilk galibiyet, Karadeniz ekibi ise ikide iki yapmak için sahaya çıkıyor. Takımların ilk 11'leri açıklandı. 21.30'da başlayan mücadelenin canlı anlatımı haberimizde.

Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında! Canlı Maç Anlatımı
ile Trendyol 'in 2. haftası mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasında Hesap.com Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa, sezonun ilk puanını ya da puanlarını almak hedefinde.

Bu sezon ligdeki ilk maçında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor ise Kasımpaşa'yı da yenerek ikide iki yapma amacında.

21.30'da başlayan maçı Hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Trabzonspor Kasımpaşa deplasmanında! Canlı Maç Anlatımı

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

7' Kasımpaşa'nın kullandığı korner vuruşunda Ben Ouanes'in ön direkten yükselerek yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.

9' Onuachu sağ kanatta Szalai ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalırken faul beklentisine karşı hakem maçı devam ettirdi.

33. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde 33’üncü randevusuna çıkıyor. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 32 karşılaşmada Trabzonspor’un 14, Kasımpaşa’nın 8 galibiyeti bulunurken 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Andreas, Opoku, Szalai, Winck, Mortadha, Baldursson, Cafu, Haris, Ali Yavuz, Fall, Gueye.

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Vişça, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

#Spor
#türkiye
#trabzonspor
#süper lig
#kasımpaşa
#mac
#Spor
TGRT Haber
