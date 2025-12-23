Alphabet’ten stratejik hamle: Intersect için 4,75 milyar dolarlık anlaşma

Kategoriler
Google’ın çatı şirketi Alphabet, temiz enerji ve veri merkezi altyapısı alanında faaliyet gösteren Intersect’i 4,75 milyar dolar nakit ve borçların üstlenilmesi karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardı. Satın alma, veri merkezi kapasitesinin daha hızlı büyümesini hedefliyor.
Alphabet Inc, San Francisco merkezli temiz enerji ve veri merkezi altyapı firması Intersect’i satın alma planlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre anlaşma, 4,75 milyar dolar nakit ödeme ve Intersect’in mevcut borçlarının Alphabet tarafından üstlenilmesini kapsıyor.
Alphabet, Google’ın Intersect’te halihazırda azınlık hissesi bulunduğunu da hatırlattı. Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın, olağan kapanış koşullarına bağlı olarak 2026’nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Şirketten yapılan değerlendirmede, bu satın almanın yeni veri merkezleri ile üretim kapasitesinin daha hızlı devreye alınmasını sağlayacağı vurgulandı. Aynı zamanda enerji geliştirme süreçlerinin ve inovasyonun da ivme kazanacağı ifade edildi.
Anlaşma kapsamında Intersect’in dünya standartlarındaki ekibi, devam eden enerji ve veri merkezi projeleriyle birlikte Alphabet bünyesine katılacak. Intersect’in, enerji arzını artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla yeni teknolojiler üzerinde çalışmayı sürdüreceği belirtildi. Bu çalışmaların, Google’ın ABD’deki veri merkezi yatırımlarını ve Cloud müşterilerinin artan talebini desteklemesi hedefleniyor.
Açıklamada dikkat çeken bir diğer nokta ise Intersect’in faaliyetlerini “Intersect” markası altında, Alphabet ve Google’dan ayrı şekilde sürdürmeye devam edecek olması. Şirketin, Google’ın teknik altyapı ekibiyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceği kaydedildi.