Alphabet’ten stratejik hamle: Intersect için 4,75 milyar dolarlık anlaşma

VERİ MERKEZİ VE ENERJİ KAPASİTESİNE HIZ KAZANDIRACAK

Şirketten yapılan değerlendirmede, bu satın almanın yeni veri merkezleri ile üretim kapasitesinin daha hızlı devreye alınmasını sağlayacağı vurgulandı. Aynı zamanda enerji geliştirme süreçlerinin ve inovasyonun da ivme kazanacağı ifade edildi.

Anlaşma kapsamında Intersect’in dünya standartlarındaki ekibi, devam eden enerji ve veri merkezi projeleriyle birlikte Alphabet bünyesine katılacak. Intersect’in, enerji arzını artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla yeni teknolojiler üzerinde çalışmayı sürdüreceği belirtildi. Bu çalışmaların, Google’ın ABD’deki veri merkezi yatırımlarını ve Cloud müşterilerinin artan talebini desteklemesi hedefleniyor.