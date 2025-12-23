Apple’a İtalya’dan 98,6 Milyon Euro’luk rekabet cezası

Kategoriler
İtalya Rekabet Kurumu, Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) uygulamasının rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle Apple’a 98,6 milyon euro idari para cezası kesti. Karar, Avrupa’da teknoloji devlerine yönelik denetimlerin sıklaştığı bir dönemde geldi.
Avrupa genelinde teknoloji şirketlerine yönelik denetimler artarken, İtalya Rekabet Kurumu Apple için dikkat çekici bir karara imza attı. Kurum, Apple’ın Uygulama İzleme Şeffaflığı (ATT) özelliğini kullanarak pazar hakimiyetini kötüye kullandığına hükmetti. Bu kapsamda şirkete 98,6 milyon euro, yani yaklaşık 116 milyon dolar tutarında idari para cezası kesildi.
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre Apple, kendi ekosisteminde çifte standart uyguluyor. ATT ile üçüncü taraf geliştiricilerin kullanıcı verisi toplamasını ve işlemesini zorlaştıran şirket, kendi uygulama ve hizmetleri söz konusu olduğunda aynı kısıtlamalara tabi olmuyor. İtalyan otoriteye göre bu durum, reklam gelirlerine dayalı iş modeliyle çalışan geliştiricileri zarara uğratıyor ve Apple’a açık bir rekabet avantajı sağlıyor.
AGCM tarafından yapılan açıklamada, getirilen gizlilik kurallarının orantısız olduğu vurgulandı. Üçüncü taraf geliştiricilerin reklam hedeflemesi yapabilmek için kullanıcıdan karmaşık bir onay süreciyle izin alması gerekirken, Apple’ın kendi sistemlerinin bu sürecin dışında tutulması haksız rekabet olarak değerlendirildi. Kurum, uygulamanın veri koruma hedeflerinin ötesine geçerek ticari ortaklara zarar verdiğine dikkat çekti.