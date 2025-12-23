Apple’a İtalya’dan 98,6 Milyon Euro’luk rekabet cezası

ÜÇÜNCÜ TARAF GELİŞTİRİCİLER ZOR DURUMDA

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre Apple, kendi ekosisteminde çifte standart uyguluyor. ATT ile üçüncü taraf geliştiricilerin kullanıcı verisi toplamasını ve işlemesini zorlaştıran şirket, kendi uygulama ve hizmetleri söz konusu olduğunda aynı kısıtlamalara tabi olmuyor. İtalyan otoriteye göre bu durum, reklam gelirlerine dayalı iş modeliyle çalışan geliştiricileri zarara uğratıyor ve Apple’a açık bir rekabet avantajı sağlıyor.